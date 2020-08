Inventas-ansatte kjøper tilbake selskapet - henter hovedkontoret hjem til Trondheim

Stig Inge Bjørnebye: Vi må slutte å tro at Northug alene har ansvaret for sin livsløgn

Saken oppdateres.

Inventas har vært i sterk utvikling de siste årene, og består i dag av 120 spesialister innen design, produktutvikling og systemutvikling. Da muligheten for å kjøpe selskapet kom, valgte mer enn to av tre av de ansatte å gå inn som aksjonærer, melder selskapet i en pressemelding.

Summen de ansatte betaler for eierskapet er ikke kjent. 2019-regnskapet er ikke klart ennå, men for 2018 står selskapet oppført med 71,7 millioner kroner i inntekter og 8,7 millioner kroner i resultat.

– At så mange velger å kjøpe aksjer er veldig positivt for oss. Spesielt er det gledelig med så stor deltagelse i en tid med stor turbulens i markedet og usikkerheten rundt Covid-19. Jeg er overbevist om at medeierskap er en sterk motivasjonsfaktor for mange og at det skaper større engasjement, sier daglig leder i Inventas, Ove Pryde Pettersen, i pressemeldingen fra Inventas.

NTNU-avlegger

Inventas AS ble stiftet i 1997 og har utspring fra NTNU i Trondheim. Virksomheten har siden oppstarten vokst fra fem til over 120 medarbeidere i dag, og er blitt landets største designbyrå. Hos Inventas jobber designere og produktutviklere med bakgrunn både fra design og ingeniørfag, og selskapet fins i alle de største norske byene. Selskapets administrasjon er lokalisert i Trondheim, i Innherredsveien. Siden 2019 har selskapet altså vært heleid av kanadiske CGI, noe som nå endrer seg igjen.

I 2019 fusjonerte selskapet dessuten med Bitvis AS i Asker, og Itch Design AS i Oslo.. Når de ansatte nå tar over selskapet, skal man fortsette samarbeidet med CGI, og da spesielt med tjenester i grensesnittet mellom det fysiske og det digitale. Inventas er nå i ferd med å ansette flere medarbeidere over hele landet, og forklarer dette med behovene og mulighetene i markedet.

- Ikke for amatører

- Moderne produktutvikling krever en helt annen kombinasjon av kompetanse enn tidligere, og skal man ha suksess må man klare å utvikle det fysiske, elektronikken og den digitale delen av et produkt sammen, samt ha den riktige forretningsmodellen, det riktige tjenestetilbudet og den riktige leveransekjeden, sier Pryde Pettersen.

– Produktutvikling i 2020 er ikke for amatører. Vi opplever at våre kunder virkelig begynner å se fordelene med å ha en partner som evner å integrere hele kompetansespennet fra design, til fysiske produkter til elektronikk og embedded utvikling. Dette er en kombinasjon som er unik både i norsk og internasjonal sammenheng, avslutter han.

