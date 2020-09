Her er prisrekordene og de dyreste boligene solgt i august

Den aller dyreste eneboligen solgt i august ligger i Vikavegen på Ranheim. Boligen som ble bygd i 1948, ligger helt nede ved sjøen, og har naust og panoramautsikt. Den ble annonsert til salgs for 12 millioner, men etter en budrunde med to interessenter gikk den for 14,5 millioner kroner, forteller eiendomsmegler Rune Selven i Krogsveen.