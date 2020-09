– Det er en totalt håpløs situasjon. Det er så å si umulig å få seg ny jobb, og helst ville jeg blitt her i Meråker hvor jeg kjøpte meg hus for to år siden. Må jeg flytte, så blir det nok også svært vanskelig få solgt huset. Dette er rett og slett både den verste tiden og den verste plassen å miste jobben, sier Juliussen.