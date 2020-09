– Vi ble veldig påvirket av covid-19. Det er årsak til at vi har få kunder i sentrum, og at vi derfor må legge ned, sier Claudia P. Lilleøkdal, eier og styreleder i Relax AS. Aksjeselskapet driver de to hudpleiesalongene Relax i Midtbyen på Trondheim Torg og i bydelskjøpesenteret Valentinlystsenteret, øst for sentrum.