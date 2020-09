Investorene kan glede seg til teknobedrift blir voksen

Første gang Adresseavisen skrev om bedriften i 2018, het den Heads AS. Nå har den skiftet navn til Bulbitech, har flyttet fra Pirsenteret til utklekkingsanstalten Digs på Peter Egges plass i Midtbyen, og mest iøynefallende: Det som for to og et halvt år siden var en diger prototyp som lignet på en helvetesmaskin du kunne finne i Donald Duck, er nå blitt en hendig liten sak, ikke ulik et par VR-briller.