Får dekning i verdensklasse:

Slik er Telenors planer for 5G i Trondheim

Under et arrangement på Sluppen nylig, avslørte Telenors norgessjef selskapets ambisiøse 5G-planer for Trondheim. Selskapet tror at tre av fire i byen vil ha 5G-tilgang i løpet av 2021 - mer enn noe annet sted i landet.