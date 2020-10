En fossilfri kineser er blitt en av Norges mest populære biler

I september ble det registrert 44 Polestar 2 i Trondheim, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), som fører den offisielle statistikken for bilbransjen. Den kinesiske elbilen ble bare slått av to andre biler, også de elektriske. Aller flest registreringer var det i september av Tesla Model 3 (93 biler) og Volkswagen ID. 3 med 58 registreringer.