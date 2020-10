Storbonden i Namdalseid:

Herbjørn troner på tilskudds-toppen og har fått 37 millioner kroner i landbruksstøtte siste ti år

For to år siden ble Herbjørn Kolstad lam fra brystet og ned etter å falt ned fra traktorhengeren. Nå leder han et av landets største økologiske familiebruk fra rullestolen. - Landbruksstøtten betyr ikke alt, sier han.