Kornelia hadde null peiling på økonomi - nå gir hun andre pengeråd

Som 18-åring flyttet Kornelia Minsaas fra hjembyen Steinkjer for å studere, og for to år siden gikk hun på BI i Oslo. Da fikk hun deltidsjobb som ambassadør for det DNB kaller @dnbung. Banken var bevisste på at de ville ha en ung person uten særlig peiling på økonomi, men som skulle lære underveis og dele av erfaringene sine. I dag er Minsaas ferdigutdannet innen PR og jobber fulltid som innholdsprodusent i DNB.