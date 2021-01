Det er spesielt turnusarbeidere og bedriftene de jobber for som nå kan gå en utfordrende tid i møte. NHOs regiondirektør i Trøndelag, Tord Lien, ber bedriftene sette seg inn i regelverket og regjeringen om å lette på arbeidstidsbestemmelsene for at produksjonen skal kunne opprettholdes på et nødvendig nivå.