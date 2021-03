– Det passer ikke oppå der (Tyholt). Det er for stort og det er for langt unna sjøen. Ocean Space Centre bør ligge i Trondheimsfjorden, slik den første visjonen var, sier Oddvar Aam (73), nå pensjonist, men tidligere administrerende direktør ved Sintef-instituttet Marintek, som står for mye av virksomheten i den marintekniske forskningen på Tyholt.