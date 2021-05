Stjørdals-Blink tapte tross kraftig sluttspurt

Jerv-kaptein Jon Olav Nordheim sendte Grimstad-laget i føringen da han headet inn 1-0 etter seks minutter. Før det hadde laget også hatt et skudd i stanga.



Gjestene fra Trøndelag kom med et svekket lag etter at blant andre Aleksander Foosnæs og Joachim Olufsen var satt i ventekarantene på grunn av kontakt med en koronasmittet person.



Heller ikke Jakob Rømo Skille tok turen sørover på grunn av sin karantene for sitt rødt kort mot Sogndal.



Blink hang godt med på notene i en innledningsvis fartsfylt kamp. Marius Augdal gjorde det meste riktig da han tok ned et overlegg inne i feltet og nettet sikkert med utsiden av høyrebeinet.



Argentinske Pibe sendte Jerv i ledelsen med et flott hodestøt fire minutter før pause på en corner fra Willis Furtado. Et kraftig regnskyll gjorde om Levermyr til et gjørmehull, og tempoet i kampen sank.



Stjørdals-Blink presset kraftig mot slutten og nærmet seg en utligning, men en god keeper Øystein Øvretveit og en redning på streken berget Jerv.



Med seieren rykket Jerv opp til annenplassen på tabellen bak HamKam. Stjørdals-Blink holder 11.-plassen med sine tre poeng.



Blink tar imot Åsane i sin neste hjemmekamp lørdag