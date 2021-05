Ranheim-kjør holdt ikke

I solskinnet på Romerike fikk ikke Ranheim uttelling for sitt vedvarende hardkjør. Nærmest var innbytter Brattbakk da han skjøt mot lengste hjørne og traff aluminiumen.



Rett etter stanget Michael Karlsen et innlegg én meter over mål.



Det målløse resultatet betyr at Ranheim ikke fikk oppturen de håpet på etter å ha blitt knust 2-5 av Bryne i forrige seriekamp. Svein Maalens menn står med fire poeng på tre kamper i årets 1. divisjon.