Ranheim tapte alt i vill målthriller

Dermed gikk Ranheim fra å styre mot sin tredje strake seier under nytrener Hugo Pereira til å tape for første gang på fem seriekamper i 1. divisjon.



Diego Campos stupheadet inn Jervs vinnermål langt ut i tilleggstiden. Ranheim-keeper Magnus Lenes og lagkameratene så fortvilet ballen gå i nettet.



Jerv ledet 1-0 til pause, men etter hvilen skulle de frammøtte på Extra Arena bli vitne til en skikkelig thriller. Ranheim vendte oppgjøret tidlig på hodet med to scoringer fra Melkersen på 59 sekunder.



Den innleide 18-åringen gjorde først 1-1 med en strøken heading. Et snaut minutt etterpå fikk han et perfekt treff fra 20 meter. Senere la Michael Karlsen på til 3-2 fra straffemerket.



To ganger lå Ranheim an til å vinne, men begge ganger lot de trepoengeren glippe. Til slutt glapp også det ene poenget.



Jerv er blant formlagene i 1. divisjon, og det viste sørlendingene til gagns igjen mot Ranheim. Med et kvarter igjen var det gjestene som styrte banespillet, og i det 77. minutt dunket Willis Furtado inn sin andre scoring for kvelden til 2-2.



Målscoreren fra Kapp Verde sto også bak kanonskuddet som ga 0-1 etter ni minutter. Furtado plasserte ballen hardt forbi en utspilt Lenes.



I det 84. minutt snek Pibe inn 3-3-utligningen. Jerv fortsatte å trykke på, og fire minutter på overtid kom knockoutslaget.



Etter 13 kamper ligger Ranheim på 12.-plass med 15 poeng.



Ranheim får nå et avbrekk fra seriefotballen i en snau måned. Neste kamp i 1. divisjon er borte mot Aalesund 18. august, men allerede søndag skal Pereiras lag spille derby mot Byåsen i cupen.