Målløst for Blink i bunnkampen

Det ene poenget sendte Blink opp fra direkte nedrykk til kvalifiseringsplassen på tabellen, men to poeng til hadde smakt så mye bedre for et lag som kjemper desperat for å overleve på nivå to.



Særlig etter pause hadde Blink flere gedigne sjanser til å score på Ull/Kisa. Den største var trolig den Sondre Stokke fikk på to-tre meter i det 56. minutt, men skuddet ble avverget etter en ypperlig keeperredning av Stefan Hagerup. Situasjonen oppsto etter et langt kast.



Ti minutter senere styrte Vegard Fiske et innlegg i nettveggen. Senere i omgangen var Joachim Olufsen noen centimeter unna 1-0 da han med venstrefoten siktet mot korthjørnet.



I første omgang var det en langt jevnere batalje, men til slutt var det en solid keeperinnsats som berget det ene poenget for Ull/Kisa.



Med fem runder igjen ligger Stjørdals-Blink tredje sist på tabellen. Laget har 25 poeng, og den samme totalen har også søndagens motstander fra Jessheim. Det er ett poeng ned til Grorud på direkte nedrykk, mens Strømmen er helt sist med 18 poeng.



Blink har gått fire kamper uten seier. I midtuken ble det 2-5-tap for Raufoss. Dette er programmet i innspurten: Jerv (h), Sogndal (b), HamKam (h), Åsane (b) og Aalesund (h).



Det venter med andre ord svært tøffe kamper på Blink framover.