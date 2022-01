Engen startet målshowet da Barcelona vant supercupen

Fortsatt glohett boligmarked over grensa

Saken oppdateres.

Det var mer enn nok til å sikre Barcelona nok et trofé og revansj mot Atletico. Barcelona vant serien, cupen og mesterligaen sist sesong, men røk ut i semifinalen av supercupen mot nettopp Atletico.

Da ble det avgjort på straffesparkkonkurranse, men i søndagens finale var kampen i realiteten over ved pause, etter tre norske scoringer.

Engen åpnet scoringsshowet etter 16 minutter, og snaut ti minutter senere skulle Graham Hansen virkelig sette sitt preg på kampen.

Barcelonas nummer 7 scoret to mål på tre minutter og økte ledelsen til 3-0 med scoringer i det 24. og 26. minutt.

2-0-målet kom på et frispark som Graham Hansen skrudde i mål i ren Beckham-stil. To minutter senere skled hun inn 3-0 på bakre stolpe da hun akkurat nådde et innlegg langs bakken.

Kort tid etter pause la svenske Fridolina Rolfö på til 4-0, før Hansen sikret sitt hattrick med et hodestøt i det 50. minutt.

Lieke Martens scoret to kjappe mål helt på tampen av kampen og Barcelona kunne juble for 7-0, seier og nok et trofé.