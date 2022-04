Lillebo reddet poeng for Blink i premieren

I Fredrikstad ledet hjemmelaget to ganger, men et hardt kjempende Blink-lag svarte ved begge anledninger og reddet ett solid poeng.



Sondre Stokke sørget for at Blink sjokkåpnet på bortebane allerede etter fire minutter. Jørgen Solli gjorde forarbeidet, og sørget for at lagkameraten kunne sette inn ledermålet i åpent mål.



Fredrikstad brukte på sin side bare tre minutter på å komme til hektene. Olav Øby utliknet for hjemmelaget på et flott skudd fra litt spiss vinkel.



Rett før pause var så snuoperasjonen fullført for vertene. Ludvig Begby satte inn 2-1 etter flott kombinasjonsspill. Henrik Kjelsrud Johansen sto for pasningen som sendte Begby alene med Blink-keeper Rasmus Sandberg.



Etter pause imponerte Stjørdals-Blink og fikk fortjent utlikningen da Lillebo stanget ballen i mål med 18 minutter igjen på klokka. Innlegget sto Kjetil Holand Tøsse for.



Dermed ble det ett poeng for Snorre Lillebo i debuten som Blink-trener i 1. divisjon.