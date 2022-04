Torstein Horgmo med andreplass i Natural Selection

For folk her hjemme i Norge kan det kanskje virke som om Torstein Horgmo, som preget den internasjonale toppen innen snowboard i et tiår, har lagt opp. Men det har ikke trondhjemmeren - tvert om kjempet han i år i sportens nyeste og kanskje gjeveste konkurranse: Natural Selection Tour. Konkurransen går ut på å kjøre på løsssnø - eller backcountry, som det kalles.