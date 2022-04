Blink senket av perlemål og sløste sjanser

Ett poeng er Blink-fasiten etter tre kamper i årets 1. divisjon. Tirsdag kunne fangsten vært minst doblet om marginene hadde vært mer på gjestene side etter hvilen. Da var de en redning på strek og et stolpetreff unna 2-2.



Martin Ovenstad gjorde begge Mjøndalens scoringer. Den første kom da han dunket til på en 45-graderspasning i boksen i det 24. minutt, mens det andre var langt mer spektakulært.



Da bredsidet Ovenstad ballen i en bue over Rasmus Sandberg og i lengste hjørne. Forsøket var nok ment som et innlegg, men pent var det uansett.



Stjørdals-Blink gikk til pause med 1-1. Stokke ble spilt videre av Morten Strand, tok med seg ballen og banket inn utligningen.



Siste halvdel av andre omgang ble en forsvarskamp for Mjøndalen. Hjemmelaget havnet i trøbbel da Isaac Twum ble utvist for to gule kort i det 68. minutt. Han fikk marsjorde etter en sen takling med to strake føtter.



Like etter ble en Blink-corner avverget på streken, mens Joachim Olufsen noen minutter senere stanget ballen i metallet.



På tampen klarte ikke Stjørdals-Blink å sette inn et trøkk som satte Mjøndalen på store prøver.



Blink får allerede søndag sjansen til å ta årets første trepoenger. Det skjer hjemme mot KFUM Oslo, som tirsdag spilte 1-1 mot Raufoss på Ekeberg.