Er fylkesordføreren en gretten gubbe?

Saken oppdateres.

Mye har skjedd på nyhetsfronten denne uka, såpass at vi ikke trenger å nevne korona med ett eneste ord i ukas podkast.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er gjest, og er glassklar når han tar stilling til om 16-åringer bør få stemmerett i lokalvalg, slik flertallet i valglovutvalget nylig gikk inn for.

- Vi som mener dette er en svært dårlig idé, blir gjerne tatt for å være gamle, gretne gubber som vet best. Og det er akkurat det vi gjør, vi som er voksne, vi vet best, sier Sandvik som får tung motbør fra Adressa-kommentator Terje Eidsvåg.

Som fylkesordfører er Sandvik dessuten involvert i konflikten rundt framtida til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. En ny rapport har nemlig satt følelsene i sving i den nordlige delen av Trøndelag.

For å høre podkasten: Trykk på bildet øverst i denne saken eller gå inn på soundcloud.com/adresseavisen