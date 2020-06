Forventer at slitne lærere gjør nok en ekstrainnsats

Vil gjøre drastiske endringer i Midtbyen - her er planene

Saken oppdateres.

Da Trine Skei Grande (V) gikk av som statsråd, ble Guri Melby ny kunnskaps- og integreringsminister. Samtidig fikk hun koronakrisa rett i fanget, og gikk inn for å stenge skoler og barnehager. Før helga fikk kommuner, rektorer og barnehagestyrere beskjed om at skoler og barnehager nå skal tilbake til normal drift. Rektorer og lærere er kritiske til at de må belage seg på nok en snuoperasjon få uker før skolens sommerferie.

Vil du høre podkasten? Trykk på bildet øverst i denne saken eller gå inn på soundcloud.com/adresseavisen

- Lærere må hele tiden planlegge langt fram i tid, og det er forståelig at det er belastende å skulle gjøre om på planene nok en gang etter en slitsom periode. Likevel må vi prioritere at elevene får en så normal skolehverdag som mulig. Kommer vi i gang nå, vil dessuten skolestart etter sommeren gå mer smidig, mener Melby.

Vil Melby avsløre om hun er mulig lederkandidat i «bråkepartiet» Venstre? Og hva skal hun gjøre i sommerferien når ferieturen til Nord-Italia gikk fløyten? Da må du høre på Omadressert.

Midtnorsk debatt: Lærer i Trondheims-skolen: Vi er slitne og leie, ikke av elevene, men av alt det andre