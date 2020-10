Trine Skei Grande: - Smines Tybring-Gjedde har full frihet til å kalle meg drittkjerring

Utrygt for folk da det nye redningshelikopteret testlandet ved St. Olav - vil ha mer testing

Saken oppdateres.

PODKAST: I mars trakk hun seg både som Venstre-leder og statsråd. Og hun tar ikke gjenvalg i 2021. Trine Skei Grande krever å bli trodd når hun sier at hun har gledet seg over hver dag etter at hun gikk av.

HØR podkasten ved å klikke på bildet - eller gå inn der du vanligvis hører podkast (acast, spotify, itunes eller podkaster-appen på Iphone)

- Jeg stortrives med mitt nye liv, sier Grande som er gjest i ukas episode av Omadressert.

Nå er hun aktuell med ny bok og er medlem i en ny kommisjon som skal utrede hvordan personvernet til nordmenn kan styrkes. Den pågående rettssaken mot Laila Bertheussen gir et godt innblikk i hvordan et menneske legger igjen svært mange digitale spor, mener Grande.

Trønderen får passet sitt påskrevet i den digitale samtalegruppa mellom Bertheussen, tidligere statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og andre mektige FrP-kvinner, og der samtaleloggen ble lagt fram i retten.

- Hva «Frp-damer» chatter om på kveldstid, bryr jeg meg ikke om, sier Grande.

I podkasten avslører hun også sin spådom for hvordan det går med Venstre i stortingsvalget neste år.

