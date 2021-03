Saken oppdateres.

- Det er jo en neverending story som du nesten kan stille klokka etter. Det nærmer seg årsmøte i Trøndelag Ap, og jammen ble det bråk igjen, sier politisk kommentator Siv Sandvik, som gir deg sammendraget du må ha med deg når den siste ukas store politiske sak i Trøndelag diskuteres i lunsjen.

Gudfaren

Bråket - som i tillegg inkluderer påstander om medlemsjuks og hevn – handler også om en telefonsamtale som får Terje Eidsvåg til å tenke på Gudfaren.

For Adresseavisens kultur-kommentator får assosiasjoner til det berømte Gudfaren-sitatet «Make him an offer he can't refuse» når han leste tidligere AUF-leder Håkon Einarsves versjon av samtalen Einarsve hadde med Trond Giske i fjor.

Men det er ikke bare der det er bråk. Også NRK og deres musikk, og kulturprofil er heftig debattert. Blant annet en tung klage om dette til kringkastingsrådet i forrige uke.

Og Eidsvåg er klar i sin tale:

- Jeg synes at NRK er for dårlig både på musikk og kultur. En del av forsøkene på modernisering har ikke vært vellykket, sier han.

Men det som var vellykket – og som vi mimrer litt tilbake til- er Lydverket, Ti i Skuddet og ikke minst programmene til Howard og HC, både hver for seg og sammen. Og apropos Howard eller var det HC; aldri har en person med navnet Roy Tommy fått så mange premier for sitt navn som den gang han ringte inn til P3 en gang midt på 90-tallet.

Til slutt får vi svar på hvem som fikk «hjelmnerd» ropt etter seg, og hvorfor.

HØR på podkasten ved å klikke på bildet i toppen - eller går inn der du vanligvis lytter til podkast (f.eks. Acast, Spotify, Itunes)