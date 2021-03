Skandale med skjenkestopp, den omstridte skatten og påsken som forsvant

Det forundrer meg at det bare er 80 km/t her! Er det politisk motivert?

Saken oppdateres.

Regjeringen innførte tirsdag nye nasjonale koronatiltak etter at smitten ikke har gått ned. Av flere ting blir alkoholservering forbudt i hele landet. Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, svarer ja når hun blir spurt om det er en skandale.

Men ikke fordi hun eller andre ikke får tatt seg en brun en eller et glass med noe rødt. Hun slår også et slag for at kommunene burde fått bestemt sjøl.

Adresseavisen mener: Nasjonalt skjenkeforbud er unødvendig strengt

Men der to i panelet ikke rakk å få seg et siste utemåltid med muligheten for alkohol til, var det en som heiv seg rundt. Men det ble ikke helt som den opprinnelige planen var.

Kommentator Terje Eidsvåg mener ukas snakkis i Trondheim, eiendomsskatten, er mer rettferdig enn tidligere. Det er det ikke alle som er enig i.

Men alle er enig i at påsken ikke blir helt som planlagt.

Uansett, god påske.

