Har du besøkt USAs raskest voksende by? Det er her det skjer

Været er uforutsigbart helt nordvest i USA. Det eneste sikre er at det ofte blir regn. Seattle ligger ved fjorden Puget Sound, som fører ut til Stillehavet. Byen har Olympic Mountains vest for seg, og Kaskadefjellene, med 4392 meter høye Mount Rainer, tronende i ryggen. Det frodige klimaet sørger for grønne omgivelser - og er grunnen til at byen har fått tilnavnet «Emerald City», på norsk smaragdbyen.

Til tross for at klimaet er fuktigere enn lenger sør på Stillehavskysten, er byen nå kun slått av San Francisco og omliggende Bay Area som Nordamerikas teknologisenter. Seattle har vokst med over 110.000 innbyggere dette tiåret. En vekst på hele 18,7 prosent, som har sørget for at byen nå regnes som tiårets raskest voksende by i USA. Folketellingsbyrået antar at byen passerer 730.000 innbyggere i år.

Globale kjemper som Microsoft, Amazon, Boeing og Starbucks kommer fra Seattle-området, og leder an utviklingen. Men også utenbys gigantfirmaer som Google og Facebook bygger opp virksomheter her. Nye boliger bygges i høy takt, mer i selve byen enn i forstedene. Folketettheten har passert Los Angeles’. Mange innflyttere er unge med høy utdannelse.

Nål med panoramautsikt

Space Needle, Pike Place Market, Ballard-slusene - dette er noen av de mest kjente landemerkene i Seattle.

Space Needle ruver over byen. Det 185 meter høye tårnet ble bygget til verdensutstillingen i 1962. Utsikten er verdt å få med seg, særlig ved solnedgang - hvis været legger godviljen til. Seere av sykehusserier kjenner tårnet fra eksteriøsscener i Grey’s Anatomy - selv om mesteparten av serien er filmet i Hollywood.

Veksten i byen er et tema også på observasjonsdekket i tårnet. En guide forteller besøkende om hvordan alle de nye jobbene presser boligprisene opp.

Tårnet ligger på en liten høyde i et parkområde nordvest for sentrum, Seattle Center. Der arrangeres også Seattle International Film Festival, enskinnebanen Seattle Monorail går herfra, Chihuly Garden and Glass har en spektakulær utstilling av glasskunsten til Dale Chihuly. I tillegg byr området på et museum som er en fryd for fans av populærkultur.

Seattle Seattle er den største byen i delstaten Washington i det nordvestlige stillehavsområdet i USA. Grunnlagt i 1853. 725.000 innbyggere (2018) Storbyområdet Seattle-Tacoma-Bellevue har 3,87 millioner innbyggere (2017), hele delstaten har 7,4 millioner innbyggere (2017) Byen er oppkalt etter Seathl (født cirka 1790), som var høvding for duwamish, suquamish og andre stammer i Puget Sound-området.

Kjente personer født i Seattle: Bill Gates og Paul Allen (Microsoft-gründerne) Jimi Hendrix , musiker Chris Cornell, musiker Ed Lee, første amerikansk-asiatiske borgermester i San Francisco Flyttet til Seattle: Kurt Cobain, musiker Eddie Vedder, musiker Jeff Bezos, Amazon-grunnlegger

Museum of Pop Culture (MOPOP) ble grunnlagt av den nylig avdøde Microsoft-medstifteren Paul Allen. Først som en tributt til den legendariske gitaristen Jimi Hendrix, som var født i Seattle.

Nå er det utstillinger om mange former for populærkultur her. Rock, science fiction, fantasy, skrekkfilmer og superhelter er typiske temaer. Et skikkelig nerdeparadis. Det spektakulære bygget er designet av arkitekten Frank Gehry. Han lot seg inspirere av formene til Fender Stratocaster-gitarene til Jimi Hendrix.

Den skandinaviske bydelen

På nordsiden av Salmon Bay ligger bydelen Ballard. Du kan fortsatt gå i gater med små eneboliger på rekke og rad her. Men befolkningsøkningen merkes.

Vi ser mange eksempler på at småhusene blir erstatte av nye leilighetskomplekser, «condos». «Ballard welcomes our new condo overlords», leser vi på et åpenbart ironisk klistremerke på en parkert bil.

I Ballard finner du norske og svenske flagg på mange hus, og du kan handle på butikken Scandinavian Specialties hvis du får akutt hjemlengsel. Her får du både fish balls på boks og Solo på flaske.

På Bergen Place henger nordiske flagg foran veggmalerier med høy nasjonalromantisk faktor. På Ballard Fire Station kan du se emblemet til det lokale brannvesenet. «Ild-drakens slokkere, livets beskyttere» står det rundt emblemet - på norsk.

I 1910 var over 30 prosent av beboerne i Seattle som var født i utlandet skandinaver. I 1920 var hver 20. innbygger i Seattle norsk, eller barn av nordmenn. De var blant annet fiskere, sjømenn, ingeniører, bygningsarbeidere og tømrere. Fiskeskipperen Sig Hansen, kjent fra tv-serien Deadliest Catch, er en kjent representant for etterkommerne deres.

Vi bodde i en airbnb-leilighet i Ballard. Da vi tok en Uber tilbake etter en lang ettermiddag på MOPOP og Space Needle, var sjåføren en hyggelig kvinne i 20-årene. Hun jobbet for Microsoft, fortalte hun, og kjørte Uber på fritiden for «fun money». Når hun spurte hvor vi var fra, viste det seg selvsagt at hun også hadde skandinavisk opphav. Slekten hennes var svensk.

Sluser og laksetrapp

Mellom Salmon Bay og Puget Sound ligger Hiram M. Chittenden Locks - eller Ballard Locks, som slusene gjerne kalles. Slusene ligger ved vakre Carl S. English Jr. botaniske hage, og regnes som en av Seattles største turistattraksjoner.

Båter på over 200 meter kan gå gjennom den største slusen, og fortsette videre innover mot Lake Union og Lake Washington.

Her er det også en meget fascinerende laksetrapp, hvor besøkende kan se laksen kjempe seg oppover gjennom vinduer inne i sluseanlegget.

Seattle fra film og TV: «Sleepless in Seattle» - romantisk komedie fra 1993 med Meg Ryan og Tom Hanks i hovedrollene. Husbåten Hanks bor på i filmen ligger fortsatt på Lake Union. «10 Things I Hate About You» - tenåringsfilm fra 1999 med bl a Heath Ledger. Alt er innspilt i Seattle og omegn. «Singles» - drama fra 1992 om en gjeng i 20-årene som bor i samme leilighetskompleks. Kom midt i grungebølgen, noe soundtracket og filmen er preget av. «Grey’s Anatomy» - 2005 - , sykehusserie hvor handlingen er lagt til Seattle. Mange eksteriørscener fra byen. «Frasier» - 1993–2004, kjent komiserie, spinoff fra «Cheers». Som med «Grey’s» er den innspilt andre steder, men har mange eksteriørbilder fra Seattle, hvor handlingen foregår. Det går rykter om at serien kanskje gjenopplives.

Reise til Seattle Det går ikke noen direktefly til Seattle fra Norge i dag. Men det er mange muligheter med ett stopp. Icelandair har reisetid på 11,5 - 12 timer til/fra Oslo på grunn av kort stopp for flybytte i Reykjavik, og er raskest. De flyr også fra Bergen. Norwegian har flytid på ca 13,5 timer til/fra Oslo med flybytte i London. Regn med litt lenger tid fra andre norske byer. (Norwegians flyr til Seattle fra april til og med oktober i 2019.) Sjekk også ut mellomstopp på de store, europeiske flyplassene som London, Frankfurt, Paris. Transport til og fra flyplassen til sentrale deler av byen går greit med Link Light Rail-togene. Ellers kan man bruke diverse shuttle- og taxitjenester.

Et livlig marked

I sentrum av byen med utsikt over Elliot Bay finner vi Peak Place Market. Matmarkedet åpnet i 1907. Et stort bondens marked med alt man kan begjære av ferske matvarer.

Fiskemarkedet er en spesielt populær attraksjon. Fiskeselgerne roper og hoier og kaster fiskene mellom seg. Markedet har 10 millioner besøkende årlig - både lokale og turister. Det er selvsagt også en rekke restauranter hvor man kan smake på de mange delikatessene som tilbys. Sjømaten er berømt.

I området finnes også en annen turistattraksjon: «Original Starbucks». Kaffebaren åpnet egentlig et steinkast unna 1971, og flyttet til adressen 1912 Pike Place i 1976. Den har beholdt stilen fra 70-tallet. Køen er som regel lang. Vi nøyde oss med å ta bilder av kaffebaren.

Vi kom til Seattle med tog fra Vancouver i Canada, en fin tur som tok cirka fire timer. Vi hadde reist tre uker i Canada, hadde med masse bagasje og bodde ikke i nærheten av en togstasjon, så vi bestilte en stor taxi da vi skulle fly hjem. Den eldre, mannlige sjåføren spurte selvsagt hvor vi kom fra. Det viste seg at hans mor i sin tid hadde flyttet til Seattle fra Trondheim.