14 grader, 70 kubikkmeter i sekundet og en fart på fem knop: Her kan du hoppe i elven for å møte laksen.

I 20 år har Bjørn Moe drevet med laksesafari i Suldalslågen. Et lakseeventyr uten stang, men med tørrdrakt, dykkermaske og snorkel. Målet er å flyte av gårde med elvens hastighet, ansiktet ned og blikket mot bunnen som raser forbi.

Turistene har kommet fra alle verdenshjørner, det har de 34 TV-teamene også gjort. Jo lenger du har reist, desto mer eksotisk synes de det er.

Sommeren 2017 fikk Mo Laksegård besøk av kinesisk reality-TV, syv av de største superstjernene var på rundreise i verden og gjorde en stopp her i Suldal. Tre fotomodeller, et par musikere og to skuespillere, alle med heltedyrkelse i hjemlandet. Til Suldal hadde de med seg et TV-team på 60 mann.

Det var Valborg Rognskogs første arbeidsdag som nytilsatt daglig leder på Mo Laksegård.

– Litt av en start, sier hun og ler.

– Vi skjønte ikke helt hvor stort det var før vi fikk vite at showet hadde 1,4 milliarder seere over hele Asia.

Reiselivsbonden

Ideen til laksesafarien fikk Bjørn Moe etter å ha vært kjentmann for noen forskere som kom til bygda for å telle laksen i elven. På grunn av den store kraftutbyggingen i Suldal har mange fulgt nøye med på hvordan fisken har tilpasset seg de nye tidene.

– Som kanskje alle andre suldøler var jeg litt redd Lågen, vi er jo opplært til å ha stor respekt for den. Å flyte nedover elven med snorkel og dykkermaske var noe helt nytt, jeg tenkte at dette måtte jeg jo dele med andre.

I første omgang skaffet han samme sorten tørrdrakter som brukes i Nordsjøen, men de var altfor stive og tykke. Han byttet dem ut med noen fleksible, tynnere og lettere tørrdrakter.

Kortreiste turister

I treningsbassenget har turister fra alle kontinentene vært innom. Før de får gå i lågen, må de en runde her og bli kjent med utstyret. Denne lørdag formiddagen er det en gjeng bygdefolk som har booket plass. De skal være turister i egen bygd. Ingen av dem har vært med på dette før.

– Vi er vokst opp med at vi skulle passe oss for Lågen. Respekten for elven sitter i ryggmargen, sier Cathrine Aarskog.

– Lågen er farlig, det er kaldt og det er strøm. Men så vet vi jo at folk reiser langveis fra for å være med på dette, og vi tenkte at nå var det jammen på tide vi også prøvde det.

Å fly

Elvas vitale mål i dag er 70 kubikkmeter i sekundet, farten er fem knop. Alt ligger an til en flott tur. Bjørn Moe forklarer at ganske mange fiskere står langs elven, men han tror ikke det er noen fare for å få en sluk i hodet. Ikke en klepp i nakken heller. Det er mye laks på vei oppover om dagen, men ingen garanti for at du faktisk ser den.

Edvin Bakka er instruktør og flyter med uti elven, Moe er med i kano og Valborg Rognskog og Rolf Henrik Tveit passer på fra gummibåten.

– Jeg kunne gjort det hundrevis av ganger uten å bli lei, sier Rognskog.

– Det er noe helt annet enn å snorkle i sjøen og se på sjøbunnen, for her farer bunnen forbi i full fart. Det føles som du flyr.

Landkrabbe

På grunn av luften inni dressen, flyter du som en kork når du suser nedover. Elva slynger seg gjennom skog og dyrket mark og under ei bro med skuelystne. I kulpen står laksefiskerne tålmodig med stengene sine. Og så er det bare skog på begge sider, rundt en sving, to og tre. Der turen slutter står en fransk professor i lingvistikk og venter på elvebredden.

Marc Sourdot vært her og fisket hver sommer i snart 40 år. Da han ble pensjonist, byttet han ut universitetet i Sorbonne med sommerjobb på Mo Laksegard. Han har prøvd seg med tørrdrakt i elven han også.

– Det var ikke min greie, jeg svømte i land etter et par hundre meter. Jeg liker meg best på land med stang.

I år har han med seg fem kamerater fra Frankrike. Den første laksen de fikk spiste de, alle andre er sluppet fri.

– Tidene har endret seg, jeg ville jo aldri kastet fisken uti igjen før i tiden. Men nå gjør vi det altså, «catch and release».

Og plutselig er safarien er over, det er knapt en halvtime siden de gikk ut av treningsbassenget på laksegården.

– Helt rått, jeg gjør det gjerne igjen, sier Cathrine Aarskog.

3 x Suldal:

Årets bro

Nasjonal Turistveg Ryfylke har stoppunkt ved Suldalslågen. Høsebrua er tegnet av Rintala Eggertson Arkitekter, og ble i 2014 kåret til Årets bro av magasinet Travel+Leisure.

Laksestudio

Har du lyst å se laksen uten å bade i elven? Ta turen til laksetrappen i Sandsfossen og besøk laksestudioet. Her er det vinduer rett inn i det femte trinnet i laksetrappen og du kan få med deg en bit av laksens ferd oppover lågen. Mellom 10.000 og 12.000 turister besøker laksestudioet i løpet av et år.

Overvåking

Mellom 1963 og 1987 ble det gjennomført to store kraftutbygginger i Suldalsvassdraget. Først Røldal-Suldal og deretter Nord Europas største vannkraftanlegg, Ulla-Førre. Siden 1990 har Statkraft testet og overvåket ulike vannføringer i Suldalslågen. Dette har gjort elven til en av de mest undersøkte lakseelver i verden.

Norges mest omfattende vassdragsovervåking med fokus på laks har skjedd nettopp her.