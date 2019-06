Vurderer sovekapsler for å gjøre nattoget til førstevalget mellom norske byer

Over for Fretex på Heggstadmyra

Nord universitet var nok for langt for sitt eget beste

Å tro at det er plass for å kose med grisen, er utrolig naivt

Saken oppdateres.

Togtilbudet ut av Norge er halvert siden 1990, men økt miljøbevissthet har gitt interrail en ny vår. Salget av interrail-billetter økte med 15 prosent i april i forhold til april 2018. Likevel murres det i de togreisendes rekker. Flere ønsker et bedre togtilbud.

– Vi mener det bør være flere rimelige og komfortable soveløsninger på nattoget, som gjør at enda flere kan sove mellom storbyene, sier Kristin Hildre Rørvik. Hun er talskvinne for Aktivist-halvtimen, en gruppe som beskriver seg selv som et initiativ som tar tak i miljøproblemer.

Nå har de tegnet et utkast til fremtidens nattog, som de har sendt til Jernbanedirektoratet.

Sovekapsler og sovestoler

Aktivist-halvtimen har sett på løsninger som brukes andre steder i verden, blant annet sovekapsler på nattbuss mellom Los Angeles og San Francisco. De viser også til Stena Line, som installerte såkalte «japanske sovekapsler» på fergen mellom Rostock og Trelleborg tidligere i år.

Slike sovekapsler, bedre utnyttet plass på sovevognene og stoler som er egnet til å sove i, mener de kan gjøre tog mer konkurransedyktige på pris.

I forslaget har de også sammenlignet reisetiden mellom fly og tog.

– På toget kan du faktisk få en god natt søvn, i stedet for å stå opp tidlig og mase med innsjekk, kontroll og venting. Det er genialt: Både enkeltpersonen og miljøet har mye å vinne på et bedre sovetilbud, sier Rørvik.

Vurderer ulike løsninger

Og kanskje kan du booke en sovekapsel i fremtiden: Jernbanedirektoratet ser på flere løsninger for å utvide sovevogntilbudet: Liggestoler, seksmannskupeer, firemannskupeer og en-/tomannskupeer med og uten dusj og toalett. Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, bekrefter at de også ser på sovekapsler.

Men hvilke løsninger de lander på, er foreløpig ikke klart.

Jernbanedirektoratet jobber for tiden med en spørreundersøkelse blant reisende, og håper den skal gi dem svar på både hva folk ønsker av sovetilbud og betalingsvillighet.

Planen er å ha et nytt tilbud når de eksisterende vognene fases ut. Dette vil være om fem til åtte år.

– Hvorfor tar det så lang tid?

– For oss er det viktig å gjøre et grundig forarbeid for å vurdere markedet, kundenes behov og kartlegge ulike løsninger. Dernest skal investeringsbeslutningen tas, nye sovevogner bestilles og produseres. I sum er dette en tidkrevende prosess over flere år, sier Horrisland.

Rørvik i Aktivist-halvtimen mener at tilbudet bør forbedres lenge før den tid.

– Vi er ikke veldig kategoriske på akkurat hvordan man øker kapasiteten. Ambisjonen bør jo være å få et minst like godt nattogtilbud som vår søte bror i Sverige, skriver hun i en e-post.