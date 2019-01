36 timer i Bilbao

Saken oppdateres.

Bilbao – kanskje mer enn noe annet reisemål i Europa – er et eksempel på at en by kan legge om kursen. Den enorme industrialiseringen som fant sted her, gjorde Bizkaia (Vizcaya på spansk) til en av de rikeste provinsene i Spania. Men etterlot hovedstaden Bilbao grå, forurenset og langt under radaren for reisende flest.

Så kom åpningen av Guggenheim-museet i 1997. Det ble startskuddet for en kreativ og arkitektonisk revolusjon i byen. Industri ble nedskalert og flyttet ut av sentrum, servicenæringen tok over, elven ble renset opp og parker grunnlagt. I dag lokker Bilbao med en enestående flora av restauranter og kulturtilbud.

36 timer er ikke nok til å få med seg alt det minneverdige Bilbao har å tilby, men vi har gjort et forsøk.

Dag 1

10.00 – Et tidlig besøk til Guggenheim-museet

Typisk tenker du kanskje, men et besøkt til museet som startet Bilbaos hamskifte er obligatorisk for alle førstegangsreisende. Den Frank Gehry-tegnede bygningen er et av de viktigste arkitektoniske prosjektene i moderne tid, og tiltrekker seg mer enn 1,3 millioner gjester hvert år.

Ved å stille opp rundt åpningstider, kommer du de store gruppene i forkjøpet, og kan beregne minst et par timer på å utforske det ikoniske museet både ute og innvendig.

Ikke tro at tre timer blir i overkant på Guggenheim, du vil trenge rikelig med tid til å sette deg inn i et museum av dette kaliberet. Inkludert i inngangsprisen er en audio-guide, men du kan også laste ned museets egen app på Itunes.

Bilbao Provinshovedstaden i Vizcaya og den største byen i Baskerland. Særlig kjent for det ikoniske Guggenheim museet, som startet en bølge av utvikling i byen etter åpningen i 1997. Befolkningstall: 350.000. Valuta: euro Visum: nei Tidsforskjell: Ingen Sesong: mai til oktober

13.00 – Pintxos-hopping på Plaza Nueva

Hopp deretter på Euskotren Tranbia, en folkekjær og limegrønn trikk som raskt dekker strekningen mellom Guggenheim-museet og gamlebyen Casca Viejo. Alternativt er strekningen en behagelig, halvtimelang rusletur langs elven Nervión.

Plaza Nueva ligger i hjertet av gamlebyen og er hjem til noen av byens mest populære pintxos-barer. Ingen vits i å legge hele lunsjen til et sted, hopp heller fra bar til bar og test ut ulike varianter. Victor Montes og Gure Toki er begge gode alternativer. Sistnevnte vant den prestisjetunge prisen for Bilbaos beste pintxos-bar i 2016.

15.00 – En rusletur i gamlebyen

Kjøp en kaffe, sett deg på trappene ved Plaza Miguel de Unamuno og se folkelivet myldre forbi mens lunsjen fordøyes. Du befinner deg nå midt i gamlebyen Casca Viejo, også kjent som «de syv gatene». Her kan du lett tilbringe en time eller tre på vilkårlig vandring.

Enten du er ute etter variert shopping, et godt glass vin eller bare mer pintxos finner du plenty å bruke pengene dine på her. Etter et par timers vandring, hvil føttene på Plaza Santiago i skyggen av den gotiske katedralen.

18.00 – Kom deg opp i høyden

Kryss elven via Zubizuri-broen og gå videre til taubanen Artxanda, som tar deg til toppen av fjellet med samme navn og en fantastisk utsikt over Bilbao. Avganger hvert kvarter på hverdager, hyppigere når pågangen er stor i sommersesongen. Turen tar tre minutter og koster 1,75 euro hver vei.

19.00 – Spis, drikk og syng

Du sliter aldri med å finne et minneverdig spisested i Bilbao, uansett feriebudsjett. Restaurant Ágape serverer sin svært populære «dagens meny» til bare 13 euro, en meny som ble kåret til en av landets 20 beste av den nasjonale avisen El País.

Et steg opp i pris – i en 100 år gammel delikatessebutikk – finner vi Casa Rufo, særlig kjent for sine vennlige eiere og kullgrillene entrecôte (meny fra 45 euro). Start deretter en minneverdig kveld på byen med en cocktail på Kubrick Bar, dedikert til den berømte regissøren, etterfulgt av karaoke på Kukusoak taverna.

Dag 2

10.00 – Fortsett kulturferien utenfor Guggenheim

Guggenheim er langt fra det eneste museet verdt et besøk i Bilbao. Sett kursen mot det uvanlig innholdsrike Museo de Bellas Artes de Bilbao, hvor du blant andre kan oppleve mestere som El Greco, Velázquez, Zurbarán og Goya.

For et innblikk i Bilbaos lange tilknytning til havet og skipsbygging, stikk innom Museo Marítimo Ría de Bilbao. Vil du lære mer om Baskerlands historie er Euskal Museo stedet å oppsøke. Etterpå, nyt en solblund og iskrem i Doña Casilda Iturrizar Park, hvor førstnevnte museum ligger.

13.00 – Spis lunsj på Mercado de la Ribera

Europas største innendørs matmarked finner man i en vakker Art-Deco bygning langs breddene av Nervión-elven. Det er blitt en favoritt blant både lokale og turister på grunn av sitt enestående lunsjtilbud. Du kan lett tilbringe en formiddag på Mercado de la Ribera – enten du er ute etter pintxos, ferskvarer eller kulinariske souvenirer. Markedet har også sin egen restaurant og jazzbar.

15.00 – Shopping og østers i Abandos handlegater

Bydelen Abando ligger vest for Casca Viejo, på andre siden av Nervión-elven, og omfatter størsteparten av Bilbao sentrum. Følg den luksuriøse handlegaten Grand Via hele veien fra Plaza Circular til Plaza del Sagrado Corazón, men vær forberedt på at turen kan etterlate deg vesentlig blakkere.

Blir du fysen underveis, anbefales den nærliggende østersbaren El Puertito.

Se opp for Sir Norman Foster’s rekelignende nedganger til Bilbaos T-bane, bare et av talløse eksempler på nyskapende arkitektur i byen. Du kan også hoppe på en gratis omvisning av området.

18.00 – Blås sist rest av feriebudsjettet på en eksklusiv middag

Nærliggende San Sebastian har kanskje flere Michelin-restaurant pr. kvadratkilometer enn noen annen i by i Europa, men Bilbao er langt fra noen sinke når det gjelder fine dining.

Hvis budsjettet tåler det vil en helaften på trestjerners Restaurante Azurmendi – oversett av stjernekokk Eneko Atxa – stå igjen som et minne for livet. Noe under i prisklasse, men fremdeles eksklusivt med en Michelin-stjerne, er Restaurante Mina eller sjømat-fokuserte Restaurante Zarate. På alle de ovennevnte bør du bestille i god tid før ankomst.

Reisen dit og overnatting

Reisen dit

Norwegian har direkteflyvninger til Bilbao fra Oslo i sommermånedene.

Utenom sesongen kan du mellomlande i for eksempel Brussel med Brussels Airlines eller i Amsterdam med KLM

Overnatting

Budsjett: Basque Butique – Svært godt alternativ i budsjettklassen. Som navnet antyder, dette er et boutiquehotell med syv rom i hjertet av gamlebyen. Dekorasjonen i hvert rom forteller en unik historie.

Middels: Caravan Cinema – Familieeid hotell med 50-talls tema like ved Plaza Nueva. Frister med 11 unike rom inspirert av filmindustrien.

Luksus: Hotel Carlton – Bilbaos fremste luksushotell siden 20-tallet. Tilbyr gammeldags, femstjerners luksus i staselige omgivelser.