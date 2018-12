36 timer i Vilnius: Her er tipsene

Saken oppdateres.

Alt ved Litauens hovedstad er overkommelig, fra turen ned til størrelsen på gamlebyen til prisene på mat, hotell og attraksjoner.

Tidligere i år kåret Lonely Planet byen som en av de ti beste reisemålene på kontinentet, og det er lett å se hvorfor. Vi gir deg våre anbefalinger for den mest oversette hovedstaden i de baltiske stater.

Dag 1

10.00 – Start din første rusletur i gamlebyen ved de imponerende basilikaene St. Stanislav og St. Vladislav, som utgjør et naturlig samlingspunkt for hovedstadens drøye 500.000 innbyggere. Omvisninger i krypten (på engelsk) gis hver tirsdag, torsdag og lørdag kl. 16.15.

Kryss deretter Cathedral Square og gå direkte til Pilies, byens eldste gate, uten å kollidere med 20 skateboardere underveis. Følg gaten oppover og hele veien til den hellige byporten Aušros vartai, kjent som et pilegrimsmål for katolikker fra hele verden.

13.00 – Du kjenner det kanskje i føttene når du setter deg ned på Žemaičių ąsotis for å spise lunsj, men tradisjonsmaten her er næringsrik nok til å holde deg gående til langt utover kvelden.

Det rustikke lokalet er det perfekte stedet å få en introduksjon til Litauens ofte kaloritunge, men vanedannende kjøkken, som inkluderer retter som zeppelin-lignende dumplinger (derav navnet Cepelinai), neonfarget borsj og sprø potetpannekaker.

15.00 – Når du er andpusten på karbohydrater, blir overgangen behagelig til lett og impulsiv shopping.

Vilnius er berømt for flere produkter, men dropp for all del sjakkbrettet i rav og blås heller budsjettet på byens enestående utvalg av lin. Det finnes et ukjent antall linbutikker spredt rundt i Vilnius, men Linen Tales er kjent for sine høye kvalitet på alt fra klær til grytekluter. Og mens du likevel er i nærheten, legg turen innom den lamslående kirken St. Anne, en av hovedstadens mest berømte og fotograferte bygninger.

18.00 – Etter en tung og tradisjonsrik lunsj, innta middagen på en av hovedstadens moderne restauranter.

Steder som Dine baserer sin stadig vekslende meny på sesongbaserte råvarer, og om noe på menyen inneholder enten bær eller villsopp er det bare å bestille. De baltiske statene er verdensberømt for begge.

21.00 – Vilnius har kanskje ikke samme rykte på seg som nærliggende Riga, men utelivet er mer enn variert nok til å rettferdiggjøre en helgetur eller tre. Som i resten av Europa har mikrobryggerier gjennomgått en renessanse her de siste årene, best opplevd gjennom puber som Šnekutis og Alaus Namai, hvor du blant annet kan prøve et populært øl brygget på erter.

Dra deretter videre til Art factory LOFTAS, kjent for sin bunnsolide kalender med konserter og klubbkvelder.

Vilnius Litauens største by og hovedstad Befolkning – 574.221 (2017) Valuta – Euro Visum – nei Tidsforskjell – pluss en time Sesong – året rundt. Også populært som destinasjon rundt juletider Reisen dit: Reisen til Vilnius er kjapp og billig, med direkteflyvninger fra Oslo med blant annet Norwegian (www.norwegian.no), Wizz Air (www.wizzair.com) og Ryanair (www.ryanair.com). Overnatting: Budsjett: Downtown Forest – Sosialt herberge/campingplass, med egen bar og uteservering ti minutters gange fra sentrum. Om du ønsker et rolig rom – spør om et som vender ut mot elven. (www.downtownforest.lt) Middels: Hotel Centro Kubas – Familiedrevet hotell med store og stille (dog noe dekorasjonsmessig utdaterte) rom. (www.hotel.centrokubas.lt) Luksus: Narutis Hotel – klassisk fem-stjerner midt i gamlebyen. Tilbyr mye luksus og service for pengene. (www.narutis.com)

Dag 2

10.00 – Frokost, i form av tradisjonsretten kibinai, inntas hos folkekjære Pinavija Cafe & Bakery.

Sett deretter kursen vestover fra katedralen til det nylig omdøpte Museum of Occupations and Freedom Fights, hvor et halvt århundre med okkupasjon formidles i hjerteskjærende detalj.

Museet ligger i den tidligere KGB bygningen, og stiller blant annet ut personlige brev og eiendeler fra jøder, akademikere og intellektuelle som ble drept eller deportert under de tyske og sovjetiske diktaturene. Den tragiske utstillingen gir en grundig oversikt over både motstandsbevegelsen og forbrytelsene som ble begått mot Litauens befolkning fra andre verdenskrig og frem mot uavhengighet i 1991.

12.00 – Kom i kontakt med din indre anarkist gjennom en rusletur langs elvebredden ved Užupis-distriktet. Området – også kjent som «den andre siden av elven» erklærte seg som en egen republikk i 1997, og har en sin egen Kardemommeby-aktige grunnlov utstilt på en rekke ulike språk.

I sovjet-årene ble en tur til nabolaget med høy sannsynlighet din siste, men det har nå utviklet seg et fargerikt og livlig kunstnermiljø langs elvebredden.

Heldigvis er ikke gentrifisering-prosessen gått for langt, og Užupis er fremdeles akkurat passe røft rundt kantene. For en mikrobrygget øl i sommervarmen, stikk innom nærliggende Špunka.

15.00 – Lunsj inntas på uformelle og minneverdige Bistro 18, som gjør en spesielt god jobb med å forene sin sesongbaserte meny med et rikt utvalg av viner.

Spar kaffen til den glimrende Bookafe like ned i gaten, hvor du kan kjøpe brukte bøker (inkludert en håndfull norske titler) for en svært hyggelig penge.

18.00 – Når solen går ned, følg de bratte trappene opp bak Kalnųparken og til toppen av Trys kryžiai (de tre korsene), som står som en av hovedstadens mest gjenkjennelige landemerker.

Her oppe brer den Unesco-vernede gamlebyen seg frem som et oljemaleri: et hav av kirkespir og takstein innrammet i grønt. Når du kommer tilbake til sentrum, sett kursen mot Sweet Root, nylig kåret til byens beste restaurant, og blås siste rest av feriebudsjettet på en uforglemmelig middag.