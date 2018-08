Begynnerguide: Fem grunner til å besøke Bastille neste gang du er i Paris

Saken oppdateres.

Å spørre parisianere om hvor Bastille ligger, er som å spørre om et sted som ikke lengre finnes. Du kan gå av på holdeplassen med samme navn, slå inn «Bastille» på Google Maps eller bare følge skiltingen, men du vil likevel være mer enn 200 år for sent ute.

Bastille, også kjent som Bastille Saint-Antoine, var et forsvarsverk og fengsel i krysningspunktet mellom arrondissement 4, 11 og 12, hvor flere tusen mennesker ble holdt på ordre fra monarkiet.

Bastille Tidligere fengsel i Paris, nå monument i midten av en rundkjøring Ligger i krysningspunktet mellom arrondissement 4, 11 og 12. Valuta: Euro. Tidsforskjell: Ingen. Sesong: Ekstremt travelt om sommeren, som resten av Paris. Om mulig, legg reisen til andre deler av året.

Det var her den franske revolusjon offisielt startet 14. juli 1789, da en rasende menneskemengde stormet portene, frigjorde fangene og rev festningen fra hverandre i året som fulgte.

I dag er Bastille Saint-Antoine erstattet med den 47 meter høye Juli-søylen, som etter hvert er blitt et regelmessig samlepunkt for politiske demonstrasjoner i hovedstaden.

For turister, derimot, utgjør nabolagene rundt Place de la Bastille et perfekt kompromiss mellom «klassiske» elementer av Paris og finbalansert hipster-faktor.

Fem ting du må gjøre i Bastille

1. En doven tur langs Promenade Plantée

Coulée verte René-Dumont – også kjent som Promenade Plantée – blir ofte nevnt i samme setning som High Line i New York, og det er lett å se hvorfor. Her har en fem kilometer lang toglinje blitt restaurert og omgjort til en frodig park, den første av sitt slag i verden, hevet ti meter over det travle gatelivet under.

Da Promenade Plantée først åpnet for publikum i 1993 var det til sterk skepsis fra mange parisianere, som mente prosjektet var rent sløseri. Men den billedskjønne parken har etter hvert blitt et folkekjært område for både fastboende og turister.

Promenaden strekker seg fra Place de Bastille, like bak operahuset, og hele veien til Bois de Vincennes – en tur som byr på plenty med utsiktspunkter, vannspeil og rasteplasser underveis.

Er du en av dem som jogger på ferieturen er Promenade Plantée trolig det beste stedet i byen for en økt eller tre.

Praktisk info: Gratis inngang året rundt. Åpent mandag – fredag, 08.00 – 18.00, lørdager og søndager 09.00–18.00. Heiser gir tilgang for bevegelseshemmede.

2. Skei ut på Marché Bastille

Det yrende Marché Bastille er ofte å finne på lister over hovedstadens beste gatemarkeder, særlig for matretter og råvarer. De 150 selgerne som fyller Boulevard Richard Lenoir hver torsdag og søndag legger stor stolthet i presentasjon, og konkurrerer året rundt om å ha markedets mest appetittvekkende bod.

Synet er nok til å få euroene til å brenne i lommen, særlig om du har en forkjærlighet for franske oster, sjømat og klassiske bakverk.

Marché Bastille er et av byens største åpne markeder, og tar lett en time eller to å utforske fra ende til ende. I tillegg til maten byr markedet på plenty med andre shoppingmuligheter, fra keramikk til tekstiler til billigkjøpt juggel rettet mot turister.

Praktisk info: Marché Bastille holdes langs Boulevard Richard Lenoir, like ved Place de Bastille, hver torsdag og søndag, 07.00–15.00.

3. Spis falafel i Rue des Rosiers

Rue des Rosiers, hovednerven i hovedstadens jødiske distrikt, er ikke hva det en gang var. Det som før fungere som et sammenknyttet nabolag med familiedrevne forretninger er nå et av byens mest fasjonable strøk, hvor internasjonale motekjeder og trendy butikker dominerer gatebildet.

Heldigvis finnes det flere levende spor fra fortiden, inkludert en håndfull uforglemmelige kosher-bakerier, bokhandlere og restauranter.

Særlig falafelen som serveres i denne gaten sies å være blant den beste noe sted, et rykte som har spredt seg som ild i tørt gress etter alskens matblogger og listebaserte artikler på nett. Skal du oppleve institusjoner som L'As du Fallafel må du belage deg på minst en halvtime til tre kvarters ventetid, da køen (selv på rolige dager) ofte strekker seg langt oppover gaten.

Den ti minutter lange spaserturen til Rue des Rosiers fra Place de Bastille går gjennom en rekke pittoreske nabolag og avslappende grøntarealer i La Marais.

4. Piknik og folketitting ved Canal Saint-Martin

Følg veien 20 minutter direkte nord for Juli-søylen og du vil etter hvert spankulere langs breddene til den fredelige og frodige Saint-Martin kanalen. For folk flest er kanalen mest kjent gjennom Den fabelaktige Amélie fra Montmartre, hvor flere av filmens scener ble spilt inn.

Dette er stedet å slå seg ned med en klassisk fransk piknik, dyppe tærne i vannet, skru mobilen på lydløs og bare kjenne på stemningen. Folkelivet her er svært åpent, intimt og sosialt, med lav terskel for å møte både lokalboende og felles reisende.

Nabolagene langs elven er også regelmessig på lister over hovedstadens mest trendy, og selv om utviklingen til tider bikker over i renspikka gentrifisering er det plenty med jordnære alternativ for både spising og shopping.

Hos bistro-klassikere som Chez Prune kan du både sitte i timevis uten å sprenge budsjettet, og når mørket faller på eksploderer området med livlige barer og nattklubber som Le Coq og Comptoir Général. Tåler du et par skeptiske blikk fra hipsterne underveis kan du også hoppe på et 2,5 timer langt kanalcruise.

Reisefakta Bastille Reisen dit: Reisen fra Norge til Paris er enkel, med direkteflyvninger fra flere norske storbyer. Selskaper inkluderer Norwegian (www.norwegian.no), SAS (www.sas.no) og Air France (www.airfrance.com) Overnatting: Budsjett: Bastille Hostel–Rimelig og greit herberge. Gjør lite forsøk på å skille seg ut. www.bastillehostel.com Middels: Hotel Original Paris–Lekker firestjerner med unikt interiør, praktisk beliggende rett nord for Place de la Bastille. www.hoteloriginalparis.com Luksus: Hôtel Paris Bastille Boutet–MGallery by Sofitel–innviklet navn på områdets mest luksuriøse alternativ, med velrenommert spa og flere rom med egne terrasser. www.accorhotels.com/gb/hotel-A064-hotel-paris-bastille-boutet-mgallery-by-sofitel/index.shtml

5. Kom deg ut!

Bastille er kjent over hele hovedstaden som et nervesenter for konserter og uteliv.

Operaen er langt fra den vakreste bygningen på Place de Bastille, men har jevnlig store oppstillinger, balletter og internasjonale artister på programmet. Bestill på nett i forkant eller dukk opp 90 minutter før forestillingen begynner, da usolgte seter formidles direkte i skranken.

I mindre skala finner man utallige barer og konsertlokaler spredt rundt de omkransende nabolagene.

Ateliers de Charonne, en nykommer kjent for fantastisk sigøynerjazz, og pop-klubben Le Motel er spesielt verdt et besøk. Om det er barer du er ute etter, gå ikke glipp av rimelige og funky Le Zero Zero, trolig den trangeste av sitt slag i Paris, eller China–designet fra gulv til tak som en orientalsk gentlemans-klubb fra 30 tallet.

Om turistfaktoren blir for høy i sommermånedene, søk tilflukt hos den røffe og upretensiøse Tape Bar.