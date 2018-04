Berlin for bilnerder

Berlin er ikke bare Europas kuleste by. Byen er også en oase for bilentusiaster

Primalskriket fra en gul Lamborghini som akkurat har fått grønt lys. Trabantene som knatrer rundt i Berlins gater med dårlig kondis og oljetung blårøyk. Porschene som blåser nedover Kantstrasse, sikkert uten å vite at Rudolf Diesel bodde her.

Eller den vakre, gamle VW-bussen som putrer blidt av gårde, halvfull i turister på vei til neste attraksjon. Sistnevnte drives av småbarnsforeldre Petra Häußer og Rajko Schlee, som er bilgale nok til at de giftet seg i hennes gamle VW-boble.

Luftkjølt drøm

– Vi drømte om å ha en klassisk folkevognbuss som vi kunne bruke til bryllupskjøring og sightseeing. Dessverre er disse bilene blitt kjempedyre, sier Häußer.

Til slutt lånte de penger av noen venner, kjøpte en VW-buss og startet firmaet Berlin by Bulli.

– Siden vi skulle transportere mennesker, måtte ta gå gjennom masse prøver. Nå har vi kjørt rundt i tre år, og det går bedre for hver måned. Mye på grunn av Tripadvisor, sier Petra Häußer fornøyd.

Nerdetips Helgen 4.–6. mai 2018 arrangeres veteranbilløpet Rund Um Berlin. Samme helg er bilmessen Oldtimer Tage Berlin-Brandenburg.

Gammelbilmessen MotorWorld Classics arrangeres 5.–7. oktober 2018. 11 haller fullt av rullende gull!

Deutsche Technikmuseum Berlin har en rekke interessante utstillinger.

Berlinersymfonien

Tysklands hovedstad er ikke bare en av Europas kuleste byer. Det er også en by der mange innbyggere åpenbart har lidenskap og interesse for egen – og andres – bilhistorie.

Byen er en oase for motorinteresserte, for dem som synes at dagen ikke er den samme uten litt lær og lakk. Det er bare å finne seg et bord på en utekafé, og nyte Berlins gatesymfoni av storslått design og brølende sylindre.

130.000 kroner døgnet

Jovisst fungerer Berlins S-baner og U-baner utmerket, men det er langt mer minneverdig å se byen fra bak førersetet i en klassisk bil.

Det finnes en rekke ulike tilbud for dem som har lyst til å kjøre selv. Blant annet byr Classic Depot på et ellevilt utvalg klassikere som du kan se Brandenburger Tor eller Riksdagen med.

Om du velger Mini eller Cadillac er opp til deg, prisene starter på rundt 200–300 euro døgnet.

Hvis Norsk Tipping ringte forrige lørdag, vil kanskje en LaFerrari passe bedre. Startprisen er 13.000 euro døgnet, men det kan jo umulig være noen hindring. Eller?

Stjernefrokost

Også bilentusiaster trenger påfyll og vedlikehold. En fin start på dagen er å stikke innom Mercedes´ kombinerte galleri og restaurant på Unter Den Linden.

Å spise frokost med selskap av en perfekt restaurert Mercedes-cabriolet fra 1960-tallet er aldri feil.

Et annet naturlig stoppested er bilprodusentenes overdådige flaggskipsbutikker i Berlins paradegater, der årets nye modeller stilles ut sammen med klenodier fra egen fortid. At vi selv ikke turde gå innom Rolls-Royce på Kurfürstendamm, er en helt annen sak.

Glede i glassbur

Berlins viktigst tempel for de bilreligiøse heter Classic Remise, og ligger i bydelen Charlottenburg. Den enorme teglsteinsbygningen var tidligere verksted for Berlins trikker. Nå har byens motorentusiaster overtatt stedet, og gjort det om til et kultursenter i verdensklasse.

Fra morgen til kveld kan du gå rundt mellom entusiastbilbutikker, motorklubber, sære merkeverksteder, spisesteder, klær, modellbiler – og 88 futuristiske glassbur. I de toetasjes, innendørs glassgarasjene får leietagerne trygg oppbevaring av sine klenodier, og tilgang døgnet rundt i tilfelle de våkner om natten og får lyst til å ragge rundt i bestefars gamle Porsche. Når bilene ikke er ute på tur, fungerer glassburene som gratis bilmuseum.

Historisk sus

Er du diagnostisert med høyt oktaninnhold i blodet, er det stor stas å rusle rundt og kikke inn de åpne verkstedene. Pludre med likesinnede, kjenne duften av lær og olje, se dyktige mekanikere og karosserifolk reparere og restaurere sine spesifikke merker.

For her er det kun høyt spesialiserte verksteder som gjelder. I det ene lokalet fikses det kun franske og svenske biler, i det neste er det eksperter som kun jobber med Mercedes sine sagnomsuste sportsbiler fra 1950-tallet, så er det Jaguar og britiske biler i neste lokale.

Noen millioner euro til overs?

Skulle det være mer igjen på tippekontoen etter at Ferrari-leien er betalt, så huser bilkultursenteret også en rekke forhandlere av nye og gamle entusiastbiler. Her kan du kjøpe alt fra en noenlunde overkommelig Citroën 2CV til ikoner i verdensklasse.

Da vi var innom den noe fornemme forhandleren E. Thiesen, sto Hermann Görings gamle Horch til salgs for over seks millioner euro. Butikksjef Karl-Helmut Larkamp kunne fortelle at han nylig hadde solgt Alfa Romeoen som Mussolini ble arrestert i, like før diktatoren ble henrettet.

Sjøgående flause

Tysklands hovedstad har ikke gjort seg særlig bemerket som bilprodusent. En av få biler som er laget i Berlin, er 1960-tallets amfibiebil Amphicar. Bilen ble regnet som like håpløs på vann som på land, og bare noen tusen eksemplarer ble laget. Er du heldig, kan det være at den lokale Amphicar-klubben har sine årlige klubbturer på en elv eller innsjø i nærheten.

Jo da, Berlin kan være stor opplevelse for bilnerder. Bare husk å ta med en polerklut.

Folk liker ikke når du sikler på bilene deres.