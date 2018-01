Vindkast på over 40 m/s i Drivdalen mandag morgen

Trønderens klubb er i fare for konkurs

I 2016 manglet halvparten av norske arbeidsplasser rutiner for varsling

Her er ti seire for Frp og ti seire for Venstre

Brudeparet dro for å jakte på nordlyset i Norge – de ble ikke skuffet

Slutt for Prebz og Dennis

Den sterke vinden veltet treet over garasjen deres

SV åpner for boplikt på Møllenberg

Ny millionavtale for Klæbo og co.

Turiststrømmen flater ut – men to norske områder trekker fortsatt mange utenlandske turister

Norsk reisekalender: Her får du 12 turtips rundt i Norge

Brudeparet dro for å jakte på nordlyset i Norge – de ble ikke skuffet

Norge er nok en gang med på New York Times’ prestisjefylte reiseliste

Saken oppdateres.

(ALTA): – Alle i Storbritannia drar til Island, enten for å se midnattssol eller nordlys. Tvillingsøsteren min har vært på Island, så jeg ville gjøre noen annet. Dessuten var ønsket å komme så langt nord som mulig. Derfor ble Norge og Alta valgt, sier Debbie Norman.

Vi møter ekteparet hos Glød Explorer, en av flere aktører som tilbyr nordlyssafari i området. Paret er på dag to av bryllupsreisen sin. Nå er de klare for nordlyssafari.

Klokken er 19.15, ute er det et hvitt teppe av snø og himmelens stjerner er godt tent. Et utmerket utgangspunkt. Før 8-seterbilen kan rulle på veien, er det servering av hjemmelaget fiskesuppe og en stor dose informasjon om det fargerike fenomenet.

Danser det virkelig?

Selskap i Alta som driver med nordlys-safari Pæskatun Sorrisniva snøhotell Glød Explorer

– Velkommen! Mitt navn er Sara Orzel, jeg er tysk og kveldens guide. Nordlyset kan være grått, noen ganger hvitt, andre ganger som en grønn regnbue med innslag av rosa og lilla.

Chris og Debbie nikker. De har noen ganger tenkt at det umulig kan være så vakkert, at de må være redigert i et fotoprogram.

– Når vi har sett bilder av nordlys som har danset, har vi også tenkt at kamerafolkene har trykket på hurtigtasten.

Det kan Sara Orzel avvise. For nordlyset danser. Hun forteller videre hvorfor, gir tips om hvordan en skal fotografere – stativ er helt nødvendig – og går detaljert inn på dagens værmelding.

Glød anbefaler at man booker nordlys-safarien tidlig i ferien. Dersom man ikke får sett nordlys eller ønsker å se mer på egen hånd, vet en hvordan værmeldingen skal tolkes og hvilke steder som er gode.





90 prosent treff

Caravellen starter opp med kveldens to gjester. Noen ganger ser en fantastisk nordlys fra ettermiddagen til tidlig morgen. Sjansen for å se det i Alta er i det hele tatt god. Byen er plassert rett under nordlysbeltet, klimaet er stabilt og det er også mange retninger å velge mellom fra Alta, både mot Kautokeino i øst eller Hammerfest i vest.

Glød har gjort dette i mer enn ti år, og var den første i regionen som tilbydde nordlysturer. De ser nesten alltid nordlys på turene sine. Sist år var treffprosenten rundt 90. Da handler det om å tolke været og vite hvor en skal dra.

Vi går ut av bilen et stykke utenfor byen, og ser håpefullt mot himmelen. Debbie og Chris ser komfortable ut i boblebukser, dunjakker og ullgensere. De takler minusgradene godt så langt.

– Vi har planlagt dette i ett år, og kjøpt klær og sko litt etter litt på salg. Det angrer vi ikke på nå.

Nordlys HVA: Lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra solen mot jorden. HVORDAN: Oppstår i den øvre polare atmosfæren, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Gassen tilføres energi, som så sendes ut igjen i form av lys. MER ENN GRØNT: Fargene er et linjespektrum, som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt. Kilde: snl.no

REISEFAKTA ALTA Innbyggere: 20.000 Breddegrad: 70 grader nord. Mørketid fra 25. november til 17. januar. Nordlysbyen: Den norske fysikeren Kristian Birkeland trakk ut viktige elementer fra tidligere observasjoner og formulerte i 1886 den første fullstendige nordlysteori. I 1889 etablerte han et nordlysobservatorium på Haldetoppen, syv km fra Alta. Sesong: Fra sen høst til tidlig vår. Mellom høstjevndøgn og vårjevndøgn er det mørkt helt nord mellom 18.00 og 01.00. Reise: SAS og Norwegian direkte fra Oslo. Widerøe og FlyViking har også ruter til Alta. Overnatting: Thon, Scandic, Glød Explorer, Sorrisniva ishotell, Trasti & Trine og Holmen Husky Lodge. Hos de to siste får du selskap av huskyer. Andre vinteraktiviteter: Snøscootersafari, hundekjøring, fatbiking, trugevandring, alpint og langrenn. Mer info på nett: visitalta.no

Kunne valgt Bahamas

Ingen nordlys å snakke om, og neste stopp blir Mathisdalen. En vakker innsjø som fryser til når vinteren virkelig setter inn, og med fjell rundt og en vakker utsikt.

Vår grønne venn lar derimot vente på seg.

– En safari som denne er uansett flott. Selv om det er kveld, får du sett omgivelsene og du kan virkelig føle det spesielle landskapet, sier Debbie.

Hun angrer foreløpig ikke på at det ikke ble Bahamas som bryllupsreisested, men har tatt på seg den varme scooterdressen.

Alle vitenskapelige fakta om nordlyset ble fortalt før turen startet. Nå benytter Sara ventetiden med å fortelle om alle mytene om nordlyset.

– Noen sier at det er jomfruer på jakt etter sjelen sin, andre har sagt at det er de døde som viser seg. Overtroen sier at du heller aldri skal vifte med noe hvitt mot nordlyset, eller plystre etter det.

Det er gått en time og vel så det. Værvarselet var godt, men kveldens hovedattraksjon drøyer likevel med å vise seg frem.

Et varsel er aldri sikkert, så du skal være god i venting og godt polstret. Etter noen stopp til uten hell, har Sara et sikkert kort i lommen. Hun kjører E6 mot Isnestoften drøyt 50 kilometer fra Alta, der det selv på dårlige dager ofte gir god uttelling.

Reaksjonene turistene får, kan være følelsesmessige sterke.

– En italiensk kvinne la seg ned på bakken og begynte å be. Nordlyset påvirker de fleste, sier Sara.

Kyss meg

Det er glatt, men bilen kommer seg opp på parkeringsplassen. Synet som møter oss, gjør at en skulle ønske en hadde et uglehode.

– Wow! Se! Det er jo bare helt magisk!

Lange, grønne striper som ser ut som de er laget med en stor malerkost. Vi er omgitt av grønt på alle kanter, trær tunge av snø ser ut som troll og foran oss stiger månen opp. Det kunne ikke vært bedre omgivelser for det offisielle nordlysbildet som guiden tar av alle deltagerne.

– Kan du ta et kyssebilde også, spør Chris og sier spøkefullt til kona at nå må de gni de snufsete nesene sine mot hverandre.

Det er nesten Askepott-tid, men kvelden avsluttes som alltid med hjemmebakt lefse fra Glød-eierens mor og kakao.

– Dette er en snyltekopp. Serveres det noe rundt bålet, er det greit å ha med sin egen kopp og du kan også bruke den til å drikke vann av når du er i norsk natur, forklarer Sara.

– Vi kan drikke vannet? Det er jo helt fantastisk! kommer det fra paret som varmer seg med kakao og hverandre.

Grønn av misunnelse

Til sist får de også et nordlyssertifikat.

– Fint å ha, for bildene ser jo nesten falske ut. Som om vi står foran en pappbakgrunn, men vi vet jo at det var ekte!

Da vi møter paret to dager etterpå på Holmen Husky Lodge for å ta et bilde av dem i dagslys, er de fremdeles i skyene.

– Vi har sett nordlyset en gang til, rett utenfor her vi bor, så norgesturen har overgått forventningene. På vei fra flyplassen så vi en elg, og da vi gikk tur langs elven en ørn. Vi har nesten vært redde for å sove, for da kunne vi jo gå glipp av noe.

Bryllupsreisen avsluttes med en uke i Tromsø. Familien er allerede orientert om opplevelsene så langt.

– Jeg fortalt tvillingsøsteren min om den friske luften og nordlyset. Hun ble veldig misunnelig, sier Debbie fornøyd.

Lykke på mange nivåer altså!

Følg oss på Twitter @reisecamilla og på Instagram @reiseredaksjonen