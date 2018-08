Da flyet var overbooket, ble Thea (15) kastet ut: – Hun ble geleidet gråtende gjennom hele flyet

Nå jubler bøndene. Men det kan være for sent

Saken oppdateres.

– Dette var en glipp og skulle ikke skjedd, svarte SAS da vi tidligere i sommer konfronterte dem etter at Charlotte Husebye (14) ble tatt av flyet og brukte 16 timer på reisen sin til Kroatia.

Om lag tre uker senere, for noen dager siden, reiser Thea Heinrich Sture (15) sammen med håndballaget sitt fra Billund til Bergen – med en mellomlanding i København.

Der følger beskjeden: Flyet til København er overbooket, og Heinrich Sture må av.

– Hun får da tilbud om å ta trenerens plass, ettersom han heller velger en alternativ reiserute. Det tilbudet takker hun ja til. Etter å ha gått på flyet og satt seg til rette, får hun så igjen beskjed om at hun likevel ikke får bli med ettersom en pilot trenger plassen hennes, sier moren Catharina Heinrich.

Begynte å gråte

Trener Stig Jøsendal bekrefter hendelsesforløpet.

– SAS ringte oss tidligere på dagen med beskjed om at flyet var overbooket, en måtte ut, og det var Thea på grunn av hennes enkeltbillett. Vi gjorde dem oppmerksom på at hun var 15 år og del av en spillergruppe, og at hun ikke skulle sitte igjen. Dette viste de forståelse for. Vi fikk beskjed om at hun selvsagt ikke skulle tas av.

Da laget ankom flyplassen, ble imidlertid Thea plukket ut på nytt. Men etter å ha fått trenerens plass, virket alt til å ordne seg, forklarer Jøsendal.

– Det oppsiktsvekkende er så at det likevel er en passasjer for mye idet alle har gått om bord i flyet, og så klarer de altså å plukke ut Thea på nytt. Hun begynte å gråte og nektet, og både en pilot og en voksen medpassasjer tilbød seg å gå i stedet for henne. Dette blir avvist av flyselskapet.

Barn som reiser alene Årlig reiser rundt 60.000 barn alene i Norge. Barn kan reise alene fra de er fem år gamle. Hos SAS, Widerøe og Norwegian tilbys det en tjeneste for barn som reiser alene i alderen 5–17 år på innenlandsflyvninger og for barn opptil 15 år på andre flyvninger. For barn som er mellom 12 og 17 år gamle, er tjenesten for barn som reiser alene frivillig hos SAS. I Norwegian er tjenesten valgfri for dem mellom 12 og 15 år. Assistansen har et ekstra gebyr. Det varierer hos de ulike flyselskapene, og fra reise til reise. Kilde: SAS , Norwegian og Widerøe

Reagerer: – Det satte en støkk i henne

Også Heinrich fortviler over flyselskapets behandling av datteren.

– Thea ble geleidet gråtende gjennom hele flyet selv om piloten som skulle ha hennes plass sa at han kunne komme seg til København på en annen måte. Til og med piloten som skal overta plassen reagerer på at det er hun som blir kastet ut av flyet med en så ung alder.

Som alternativ blir Thea tilbudt å fly via Amsterdam for å komme hjem til Bergen. I stedet velger hun og treneren å kjøre de 26 milene det tar fra Billund til København, for deretter å møte resten av laget der.

– SAS lovet bot og bedring etter at de kastet Charlotte av flyet tidligere i sommer, så det er komisk at dette skjer igjen like etter. Ikke får jeg en telefon fra flyselskapet om at datteren min er tatt av flyet heller.

Nå råder hun andre foreldre til å tenke seg om før de sender barna sine ut å fly alene.

– Thea ble en kasteball i et system hvor hun ikke hadde noe å si. Det skremmer meg, og det satte en støkk i henne også.

Forbrukerrådet: – Her må SAS virkelig skjerpe seg

Direktør for Forbrukerrådet, Randi Flesland, sier flyselskapet har rett til å nekte forbrukeren å bli med flyet på grunn av overbooking, men ikke uten at forbrukeren blir tilbudt økonomisk kompensasjon og assistanse fra selskapet.

Ved overbooking skal flyselskapet først spørre om det er noen som mot kompensasjon frivillig vil avstå fra sin plass, forklarer hun.

– Av naturlige grunner anbefaler vi sterkt at selskapet avstår fra å tvinge mindreårige til å stige av flyet under tvang, sier forbrukerdirektøren.

Også hun er kritisk til at hendelsene skjer så tett på hverandre.

– Her må SAS virkelig skjerpe seg! Det er utrolig at dette kan gjentas så snart etter at de har lovet bot og bedring. Det måtte ha vært en skremmende opplevelse for en ung pike. Og at SAS ikke aksepterte at andre passasjerer tilbød seg å gå av istedenfor henne, er helt uforståelig.

Hun fortsetter:

– Jeg anbefaler SAS å kvalitetssikre rutinene sine slik at dette ikke skjer igjen. Og jeg forutsetter at passasjeren får sin standardkompensasjon på 250 euro uten å måtte søke, i tillegg til hva annet SAS kan gi for å be om unnskyldning for sin dårlige opptreden.

Heinrich bekrefter at datteren har fått denne kompensasjonen.

SAS: – Vi beklager

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier selskapet prøver å skåne sårbare personer så godt de kan i en utvelgelsesprosess i forbindelse med situasjoner hvor det oppstår overtallighet.

– Her har en blitt rammet som ikke skulle vært rammet. Ut fra opplysningene jeg har fått om Theas opplevelse, vil jeg beklage sterkt.

Han påpeker at situasjonen kunne vært løst enklere på et tidlig stadium dersom 15-åringen hadde hatt ungdomsbillett – fordi personalet som ikke nødvendigvis ser vedkommende tidlig i prosessen, da ville sett fødselsdatoen hennes.

– Det er i utgangspunktet ikke problematisk at man reiser på voksenbillett om man er ungdom tidlig i tenårene, men vil likevel omtale det her som en forklaring på at vedkommende, som i bestillingen reiste som voksen enslig person, ble valgt ut da man sto i en situasjon med overtallighet.

– Men både Thea og trener påpekte alderen hennes, noe dere viste forståelse for. Likevel pekes hun ut som passasjeren som må av?

– Jeg vil beklage håndteringen av denne situasjonen. Vi skal ta til oss kritikk der denne er berettiget, sier han og legger til at SAS ikke har klager i Transportklagenemnda som berører disse problemstillingene.

– Med referanse til relevante saker i Transportklagenemnda må vi få be Randi Flesland kanskje moderere skytset mot SAS hva gjelder å oppfylle passasjerenes rettigheter og krav på kompensasjon.

Johansen mener foreldre ikke skal vegre seg for å sende barna alene på flytur, og påpeker at de tilbyr assistanseordninger – ikke bare til barn under tolv år som reiser alene.