De skal på ferie, men bare to av dem vet hvor de skal

Saken oppdateres.

Klokken er snaut fem om morgen når flytoget suser avsted mot flyplassen med en gruppe unge menn. De skal på helgetur - men det er bare én av dem som vet hvor de skal.

Reiselederne Petter Tollefsen (28) og Tomess Tronsgaard (27) fra Drammen har samlet alle boardingpassene til de syv andre i reisefølget. Når de passerer sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn, vet fortsatt ingen av dem hvor de skal.

Guttegjengen rusler mot innlandsområdet og starter turen med en øl og et ark hvor turen står beskrevet. Men arket er selvsagt fullt av tull. Der står det at de skal til Tromsø, noe flere av dem ikke er særlig lystne på.

En kort stund før avgang, tar Tollefsen og Tronsgaard med seg reisefølget til utland likevel - der de flyr til Berlin. Kort reisevei, rimelige flybilletter og hotell var grunnene til at valget falt på den tyske hovedstaden.

Gjengen er på blåtur for første gang - det vil si at kun én eller to i reisefølge vet hvor turen går. Det ble en suksess og frister til gjentagelse. Neste år skal ikke Tollefsen være reiseleder, noe han gleder seg ekstra til.

– Frihetsfølelsen det gir å stå på flyplassen med en bag med klær som passer i null til 20-graders vær. Å kjenne på at en ikke vet hvor en skal, det gir en god følelse. Alle kommer til dekket bord, alt er betalt og opplegget er planlagt. Det er gøy, sier Tollefsen.

– Godt å slippe opp kontrollbehovet

Linn Bøhler (37) fra Oslo reiste på blåtur med venninnegjengen for første gang i fjor. Å slippe opp kontrollen er det beste ved blåtur.

– De fleste av oss har et stort kontrollbehov, så vi tenkte at vi kunne ha litt godt av ikke å kontrollere og ha oversikt over alt hele tiden. Ved at to i gjengen organiserer reisen, så er det tre andre som må overlate kontrollen til andre. Det er nok mer krevende enn å planlegge reisen, ler hun.

De fem venninnene fra Hagan i Nittedal har kjent hverandre siden de var små, og tenkte at de ville forsøke noe nytt. En fikk et tips om blåtur via bekjente, og vips så var planleggingen i gang. De opprettet en reisekonto hvor de nå overfører 200 kroner i måneden.

Bøhler sier det ligger en viss forventning til overraskelsesturene. Det skal helst være et lite stykke fra Norge, og kanskje et sted ingen eller bare noen har vært før.

– Vi vet uansett at selskapet blir bra, så reisemålet er egentlig ikke så viktig. Når det er sagt så har vi vel et felles ønske om å forlenge sommeren litt. Sist dro vi i august og neste tur blir i slutten av september neste år, forteller hun.

Men ble hun og venninnene overrasket?

– Jeg hadde lenge hatt en følelse av at det kom til å bli Barcelona, selv om man aldri kan være 100 prosent sikker. Hvor overrasket de andre i gruppa ble vet jeg ikke, for da vi fikk vite oppmøtetidspunkt, så kunne man jo sjekke hvilke fly som var innenfor et visst tidsrom, sier hun.

Jentene reiser på spa, guttene på pub

– Det gjør noe med deltakerne når de vet de skal på et arrangement, men aner ikke hvor. Noen vet ikke engang at de skal ut og fly, sier kommunikasjonsrådgiver Hanne Anniken Wæhler i reisebyrået Berg-Hansen.

Det er oftest vennegjenger som reiser på blåtur. Planleggingen går på rundgang og komiteen er ansvarlig for reisemålet og bestilling av fly, hotellopphold, restauranter og aktiviteter.

– I likhet med «vanlige» reiser, blir ofte reisemålet valgt basert på om det er kompisgjengen eller venninnene som skal på tur. Fordi det er et fast budsjett, basert på det som er satt av i løpet av året, blir ofte rimelige reisemål valgt ut, sier hun.

Populære reisemål for guttene er eksempelvis Warszawa og Dublin, mens jentene reiser til Tallinn og Riga.

– Sistnevnte steder får du billig shopping og billig spa, noe mange jenter setter pris på. Når det er sagt så har vi gjennomført blåturer for vennegjenger til sol og varme, som til Lisboa og Malaga. Kanskje det viktigste fellestrekket for valg av reisemål ved blåtur, er nettopp poenget med å overraske de andre, og velge et sted de færreste har vært tidligere, sier Wæhler.

Reisebyrået får henvendelser fra firmaer angående blåtur.

– Det kan være jubileumsfeiring hvor de ansatte skal gjøres stas på, eller kickoff med stor overraskelsesfaktor. En gruppe på 20 personer fikk en overraskelseshelg de sent vil glemme i Åre, Sverige. Blåturen inkluderte helikoptertur, kokkekonkurranse på fjellet, zipline nedover dalen, kajakkpadling, pølser på bål og festmiddag, sier Wæhler.

En av de største blåturene de arrangerte var for et firma på 350 personer. Alle trodde de skulle på «seminar» på Gardermoen, men to chartrete fly tok dem med til Gdansk.

– Denne type turer for firmaer koster ikke nødvendigvis mer enn en «vanlig» tur. Men det krever en god del planlegging – og det vanskeligste er kanskje for arrangørene å holde på hemmeligheten, sier Wæhler.

Blåtur i mindre skala

Blåtur trenger riktignok ikke være så stort, det kan også et populært overraskelsemoment på sommerfesten eller samlingen med venninnene. Mange arbeidsplasser har dette som fast innslag i løpet av året.

– Det er også fullt mulig å lage blåtur i mindre skala. For eksempel hvor turen går med buss, båt eller andre fremkomstmidler, til en restaurant eller et hotell. Et tips er å ha en rød tråd gjennom arrangementet, fra invitasjon til gjennomføring, sier hun.

Fersk rapport: Vil øke i popularitet

Blåturer vil bli mer populært i årene fremover, ifølge en trendrapport fra det amerikanske reisenettstedet Frommers. Flere selskaper spesialiserer seg på å sende reiselystne avsted til reisemål de ikke aner noen ting om.

Reisearrangøren Clueventure tar steget helt ut og lager en slags «skattejakt-reise» der deltagerne får hint om turen og må løse gåter 100 dager før de reiser. Underveis er det flere overraskelser. Å være i øyeblikket og ikke ha kontroll og informasjon tilgjengelig konstant er et viktig element, sier grunnleggerne av Clueventure, Desi Taylor og Monica Stefanac, til Frommers.