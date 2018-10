De ti europeiske landene fikk størst turistvekst i 2017

Her er landsbyene franskmennene helst vil ha for seg selv

Den bitte lille staten San Marino hadde drøye 31 prosent økning i antall besøkende i 2017 sammenlignet med året før, viser ferske tall fra FNs turismeorganisasjon UNWTO.

Topp ti reisemål som økte mest i Europa i 2017

San Marino: 31 prosent Georgia: 27,9 prosent Israel: 24,6 prosent Tyrkia og Island: 24 prosent Makedonia: 23,5 prosent Aserbajdsjan: 20 prosent Moldova: 19,6 prosent Bosnia-Hercegovina og Armenia: 18,7 prosent Slovenia: 18,3 prosent Portugal: 16,5 prosent

Kilde: UNWTO

San Marino er republikk, angivelig verdens eldste, og en skikkelig miniputtstat med sine kun 61 km² og rundt 31.000 innbyggere.

Landet er det femte minste i verden. For noen år siden ba vi den norske globetrotteren Gunnar Garfors om å liste opp sine små landfavoritter, da var San Marino på topp og han beskrev det som et tøft, lite land.

– For en kuriositet å regne

Reiseekspert og redaktør i reisemagasinet Vagabond, Helge Baardseth, mener det nærmest er en kuriositet at San Marino topper denne listen. Rundt to millioner besøker landet årlig.

– Her regnes det jo i prosenter, og da blir det jo alltid spørsmål om «prosenter av hva?». Men: Til å være et såpass lite feriemål er 78.000 absolutt akseptabelt, først og fremst dreier det seg om dagsbesøk, sier Baardseth.

Han er ikke overrasket over at Georgia har gjort et godt hopp i turismesammenheng.

– Det er ikke mer enn rett og rimelig. Det er mye som stemmer på dette turistmålet: En interessant hovedstad, flott natur, mye godt drikke og en vennlig befolkning.

Det mest overraskende landet på listen er Israel, mener Baardseth. Drøye 24 prosent er en stor økning.

– Litt overraskende at Israel har så sterk økning, mange har nok følt en viss utrygghet ved å reise dit. Men: Landet har mye å by på, og Tel Aviv er et funn også for den yngre garde.

Han synes det er gledelig at Tyrkia er tilbake, og det landet opplevde over 24 prosent økning fra 2016 til 2017.

– Den politiske situasjonen i Tyrkia er fremdeles litt «så der», men det ser ut til at rene konflikter har roet seg. Og: Tyrkia er et herlig og spennende ferieland. Så jeg sier: Velkommen tilbake! sier Baardseth.

Island hadde samme prosentvise økning som Tyrkia, men reiseeksperten sier det ikke nødvendigvis bare er positivt.

– Island har god økning, men her må de passe litt på. En del rapporter går ut på at det begynner å bli vel mange turister der, og det er heller ikke av det gode.

Dark-tourism kan være en årsak til veksten

FNs turismeorganisasjon følger turistflommen verden rundt nøye fra år til år, men gir ingen ytterligere forklaringer på hvorfor noen land opplever mer vekst enn andre.

Bosnia-Hercegovina og Makedonia opplever også en svært god reisevekst fra 2016 til 2017. Balkanekspert Christian Axboe Nielsen ved Aarhus universitet sier til den danske avisen Jyllands-Posten at det er særlig to grunner til det.

Han trekker frem Kroatias popularitet og nærhet til Bosnia-Hercegovina, og det er enkelt å ta seg over grensen for bare en dagstur. Særlig er Mostar, med de berømte broene, er yndet dagsturmål.

En annen avgjørende grunn er fenomenet «dark-toursim», ifølge Axboe Nielsen. Mange turister søker seg til land eller steder forbundet med krigsherjinger, død og ødeleggelser.

– Finner nye steder på kartet

En del av landene på listen har ikke vært utpregede reisemål, ifølge Baardseth.

– Det har delvis med bedre flyforbindelser å gjøre, men bevare meg vel: Makedonia, Aserbajdsjan, Moldova, Bosnia-Hercegovina og Armenia fortjener alle en plass på på turistkartet. Og det indikerer at vi stadig oftere vender oss mot litt mer uvanlige steder å reise til, sier Baardseth.