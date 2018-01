Den lille øya er kåret til et av verdens mest fargerike steder

Saken oppdateres.

Det finnes mange øyer å besøke utenfor Venezia. Burano er blant dem som ligger lengst fra bykjernen. Kanskje er det grunnen til at relativt få turister reiser de 40 minuttene som båtturen tar.

Men den lille pittoreske øya med de fargeglade husene er vel verdt turen.

– Det ser rett og slett ut som om det har vært opphørssalg i den lokale malerbutikken.

Ekteparet Heidi og Petter Kvaal Djupvik fra Nøtterøy er på langweekend og har valgt å forlate det tradisjonelle Venezia for en fargerik avveksling.

Begge er overveldet av paletten øya byr på. Paret har bare godord å si om besøket. Det eneste de synes er rart, er at det ikke er mer populært å dra hit.

Venezia er i seg selv spektakulær nok, men denne eksplosjonen av farger er noe for seg selv. Og du rekker en tur ut hit i løpet av en formiddag.

Egentlig fire øyer i ett

Alle husene til de 3500 menneskene som bor på Burano, har ulike farger. Øya, som fra gammelt av var kjent for sine kniplinger, er kåret til ett av verdens ti mest fargerike steder.

Som Venezia er øya Burano bygd på små øyer som er knyttet sammen av gangbroer. Det finnes ikke biler på de fire øyene, så her går man til fots langs kanalene. Du kan enkelt utforske det hele på et par timer.

Burano Øya ligger i den venetianske lagunen, åtte kilometer nord for Venezia, og en lang bro knytter den sammen med naboøya Mazzorbo. Det enkleste er likevel å ta vaporetto (vannbuss). Det tar ca. 40 minutter å komme seg til øya fra Venezia, og båtene går fra Fondamente Nove hver halvtime. Burano blomstret opp på 1500-tallet da kvinnene begynte å produsere silkearbeider og kniplinger. Senere spredte virksomheten seg til hospitaler og kvinnehus, hvor kvinnene ble pålagt å utføre silkearbeider. Virksomheten var i tilbakegang på 1700-tallet og tok seg ikke opp igjen før i 1872, da myndighetene åpnet en skole for silkearbeider og silkekniplinger for å sikre håndverket og de gamle mønstrene. I dag er der få som arbeider med de gamle, tidkrevende mønstrene, men det tradisjonelle håndverket holdes i hevd, og håndlagede kniplinger i alle former selges fremdeles til turistene. Kilder: Wikipedia og burano.it





Sjømat og småkaker

Ta en tur til hovedgaten, Via Baldassare Galuppi. Der ligger restauranter og butikker hvor du kan kjøpe håndlagde kniplinger.

En rekke restauranter ligger langs kanalene, så dette er stedet for god sjømat. Trattoria al Gatto Nero er kjent for sin gode fiskerisotto, og Trattoria da Romano er en god fiskerestaurant om magen rumler.

Om du bare er litt småsulten, er en italiensk kaffe med den tradisjonelle småkaken Burano Esse verdt et forsøk.

Ikke tilfeldig

Det sies at husene på Burano opprinnelig ble malt i lyse farger for at fiskerne skulle få øye på dem gjennom tåken når de kom tilbake fra havet med fangsten sin.

I dag bestemmer myndighetene hvilken farge en innbygger på øya kan male hjemmet sitt i.

Fargerikt er det uansett. Den slående fargepaletten reflekteres vakkert i kanalene og utgjør flotte billedmotiver.

Hvor kan man bo?

Øya Burano er liten og har ikke de største hotellene å by på. Men et par hotellforslag er Casa Burano og Night Galleria som er to små hoteller med gode anbefalinger fra tidligere reisende og med bra standard på rommene.

Begge plassert sentralt på øya med gangavstand fra både fergeleiet og alt av uteliv.

På naboøya Mezzorbo som du når via en gangbro fra Burano ligger hotel Venissa. En liten oase for seg. Dette er et fint sted med godt kjøkken ved vannet om du bare vil nyte dagene. Stedet er noe dyrere enn de litt mindre overnattingsenhetene og leilighetene som også leies ut på Burano.

Restauranter leier ut rom

Hotellrommene varierer i pris og størrelse. Et rom til leie varierer fra en god tusenlapp og oppover i sommerhalvåret og noe billigere resten av året.

Nå skal det sies at øya faller til ro når dagsturistene vinkes farvel med siste båt båt for kvelden. Gatene rundt kanalen blir igjen overtatt av fastboende og de heldige overnattingsgjestene som er igjen. Men her er det populært å overnatte, så vær tidlig ute med bestillinger.

Tips: Noen av restaurantene på øya har egne rom til utleie. Sjekk nettstedet: www.alraspodeua.it/ing/stanze.htm