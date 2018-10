Den ultimate Chianti-guiden

Saken oppdateres.

Vandringer i postkort-landskap med sypresser på geledd, mektig bondekost og vakre, små landsbyer strødd utover toppene. Det berømte vindistriktet Chianti Classico har mye mer enn edle dråper vin å by på.

– Hvis du har én dag til rådighet i Chianti Classico, kan du begynne på torget i Greve. Stikk innom den berømte pølsemakeren Falorni, kjøp en villsvinpølse. Legg så turen til slakteren Dario Cecchini i Panzano og innta lunsjen der. Da har du fått med deg «alt» av matproduksjon i Chianti på en formiddag. Med et besøk etter lunsj hos vingården Antinori har du rukket flere av Chiantis høydepunkter på få timer, sier Anders Hornslien.

Han har bodd og guidet turister i Roma i en årrekke, og nylig skrevet en egen guidebok om Toscana.

Kjendisslakter

– Benvenuti!

Dario Cecchini slår ut med armene og tar imot en gruppe norske pensjonister med et bredt smil. Fra gjest til gjest på restauranten Solociccia i Panzano håndhilser den ruvende kjendis-slakteren på det norske reisefølget.

– Norge! Åh, fantastisk sted! Du vet, jeg har nylig vært i Norge på opptak. Sammen med Eivind Hellstrøm og Trols (Truls Svendsen, red anm.). Han Trols er en artig skrue, utbryter Cecchini mens han fortsetter hilserunden, fra gjest til gjest, nesten som en kongelig.

Chianti Classico: Hva og hvor: Vindistrikt mellom Firenze og Siena i Toscana, Italia. Området er en del av det større Chianti. Et avgrenset vindistrikt på 70.000 hektar, med over 900 vinprodusenter. De viktigste landsbyene er Greve, Panzano, Radda, Castellina, Gaiole og Castelnuovo Berardenga. Reise dit: Pisa er nærmeste flyplass med direkteflyvninger (Norwegian). Ellers er det mange muligheter med mellomlanding til Firenze. En kombinasjon med fly til Roma eller Milano med påfølgende hurtigtog til Firenze kan også fungere greit. Komme seg rundt: Å leie egen bil er det beste. Et alternativ er å bli med på en organisert tur, for eksempel via Temareiser Fredrikstad, Peer Gynt Reiser eller lignende operatører. Du kan også ha base f.eks. i Firenze eller Siena og bli med på dagsturer organisert av ulike firmaer som Tuscany Tours, Viatour eller Chianti Wine Tour. Aktiv ferie: Sjekk ut I Walk Tuscany eller Exodus Travels, for sykling for eksempel I Bike Tuscany. I de fleste landsbyene kan du leie sykkel eller Vespa. Vinen: For å bli klassifisert som Chianti Classico må du oppfylle en rekke krav som stilles av Consorzio Vino Chianti Classico, blant annet må mengden Sangiovese være minst 80 %. I området produseres det mellom 35 og 38 millioner flasker i året. Den svarte hanen er symbolet, og du kan lese historien om den her. http://www.chianticlassico.com/en/black-rooster-legend/ Mer informasjon kan du finne på: Chianti.it, chiantinet.it, chianticlassico.com og discovertuscany.com.

Fest hos slakteren

Hornslien støtter at et besøk hos slakteren i Panzano er et must på en Chianti Classico-tur.

– For meg er det nummer én. Rett og slett terningkast ti, ler han.

– Å komme inn i en av restaurantene hans, og spise deg «gjennom hele dyret» er helt fantastisk. Du får så mye av Chianti-kulturen inn på ett lite besøk, alt fra kjøttet til vinen og stemningen, forteller Hornslien.

I slakterbutikken går de ansatte rundt og skjenker små glass med Chianti Classico til de skuelystne, og bugnende fat med tykke skiver salami og brødbiter med krydret fett (lardo) må stadig fylles på. Det er en jevn strøm av turister i butikken. Her er det feststemning.

Termokanne med kraft

– Gruppo norvegese (den norske gruppen), kom hit! Solociccia er klar for dere, lokker kelner Quintilio Sanesi.

Termokanner står klare på bordet, det samme gjør skåler med rå grønnsaker; fennikel, stangselleri, rødløk og gulrot – som dyppes i olivenolje med slakterens eget krydder.

– Har dere vært her før? Nei? Da skal jeg forklare, sier kelneren til den norske vennegjengen.

– Det der er ikke kaffe altså. Det er kraft. God kraft. Skikkelig kraft. Ekte kraft. Sjekk på tegningen, peker kelneren.

Under hver tallerken har bordbrikken en tegning av en okse, hvor alle stykkene på dyret har fått et nummer. Kraften kommer altså fra klovene. Her brukes hele dyret.

– Den neste retten heter «romero in culo». Ja, dere skjønner kanskje hva det betyr, ler Sanesi.

Små tartar-pakker har fått en kvist rosmarin strategisk plassert «i bakenden».

– Jeg synes dette minner om hodesylte, jeg, sier Kari Evensen fra Fredrikstad, og hoder opp en syltynn skive kjøtt på gaffelen.

Ganske riktig, tynne skiver av sylte med sitron har nummer som refererer til hodet på dyret.

De edle dråpene Med over 900 vingårder i Chianti Classico, er det nesten umulig å plukke ut noen få favoritter. Send gjerne en e-post til vingårdene eller ring på forhånd for å være sikret omvisning/vinsmaking. Noen steder koster det noen euro, andre steder gratis. Her er noen anbefalinger: Fèlsina Gamle, slovenske eikefat brukes til lagring av vin hos Giuseppe Mazzocolin som driver Fèlsina ved Castelnuovo Berardenga nordøst for Siena. I tillegg til toppvinene Rancia og Fontalloro får du kjøpt veldig god olivenolje her. https://www.felsina.it/en/ Castelvecchi. Vakker, gammel vingård i høyden mellom Radda og Panzano. Kan fint kombineres med Volpaia eller en lunsj på Ristoro di Lamole. Er du heldig får du smake toppvinen Solana. http://www.chianticastelvecchi.it/en/ La Massa. Å analysere hver minste detalj som påvirker vinen er avgjørende på La Massa, og kun de beste druene velges til flaggskipet Giorgio Primo. Hør om omvisning på: gpm@fattorialamassa.com, +39 055 852722 Isole e Olena. Paolo de Marchis viner er kompromissløse, uansett årgang. Er blitt rangert som en av verdens ti beste vingårder. Flaggskipet heter Cepparello. Har ingen hjemmeside, men info kan du finne her: https://www.vivino.com/wineries/isole-e-olena Casa Emma: Bare noen korte druekast fra Isole e Olena ligger denne vesle, vakre vingården som også byr på toppviner. www.casaemma.com. Også verdt et besøk: Castello di Ama, Fonterútoli, Nittardi, Riecine, Badia a Coltibuono, Antinori, Castello di Brolio (Ricasoli), Montevertine, Fontodi, Querciabella, San Felice, Vicchiomaggio, Vignamaggio, Volpaia.

Strade bianche

På svingete veier går turen videre fra Panzano opp bakken fra slakterbutikken. Straks kommer vi over på «strade bianche» – de hvite veiene. Et kjent begrep for sykkelfantaster: disse grusveiene blir brukt under vintage-sykkelløpet L´Eroica, som går av stabelen fra Gaiole in Chianti i oktober hvert år.

– Bussen blir veldig støvete nå. Jeg må vel vaske i kveld, humrer bussjåfør Ferdinando Masi.

Han har latt seg lokke til å velge den mer sceniske grusveien fra Panzano til Volpaia. Den slynger seg i høyden mellom vingårder og skog, og byr også på fine muligheter for vandring og sykkelturer.

– Så utrolig vakkert, lyder det fra reisefølget i bussen.

En nysgjerrig geit forsøker å klatre over et gjerde på en av gårdene vi passerer. Vinranker, oliventrær, valmuer og sypresser omkranser de hvite, svingete veiene. Til høyre for bussen er landskapet åpent, og vi ser nesten til Siena.

Den gode maten: Solid bondekost, kjøttretter og rustikke retter med bruk av «gammel» brød er noen av kjennetegnene på kostholdet i Chianti Classico. Men du finner rikelig med innovative restauranter som leker seg med tradisjonsmaten. Her er noen gode anbefalinger: Ristoro di Lamole: I vakre Lamole får du kanskje områdets beste utsikt. Filippo Massini og resten av gjengen på Ristoro di Lamole serverer klassiske retter med nye vrier. Verdt en omvei, og spør etter Filippos egen vin «Tre calvi» (De tre skallede) fra Giri di Vite. http://ristorodilamole.it/en/ Dario Cecchini, Panzanos verdensberømte slakter har tre ulike restauranter med mat fra slakterbutikken. www.dariocecchini.com/ Oltre il Giardino: Også i Panzano, med nydelig utsikt over «Det gylne skjell» – de beste vinmarkene www.ristoranteoltreilgiardino.com/en-gb/home Papavero: I mikroskopiske Barbischio, tre kilometer fra Gaiole, ligger denne perlen av en osteria. Hjemmelaget mat til en rimelig penge. osteriailpapavero.it/en/ Badia a Coltibuono: Et kloster med overnatting, god vin, nydelig mat og vakker utsikt www.coltibuono.com Volpaia: Like vakker utsikt og hjemmelaget mat hos Emma som styrer La Bottega. labottegadivolpaia.it Malborghetto: En utmerket restaurant i landsbyen Lecchi, et kvarters kjøretur fra Gaiole. Her kan du også være med på kokkekurs og lage din egen bondekost hos Simone Murrici. www.malborghetto.net Botte di Bacco: Lekker mat på Michelin-anbefalt restaurant i Radda sentrum. www.ristorantelabottedibacco.it

Overnatting Overnattingsmulighetene i Chianti Classico byr på alt fra enkle leiligheter til overdådige luksushoteller. Du kan bo i de hyggelige landsbyene, på flotte hotellkomplekser, eller på vingårder (Agriturismo). Noen forslag: Greve: Albergo del Chianti – med svømmebasseng perfekt beliggenhet på hovedplassen i Greve – albergodelchianti.it Gaiole: La fonte del Cieco i hovedgaten i Gaiole. Koselige, romantiske rom. www.lafontedelcieco.com B & B opp bakken ved kirken i Gaiole: Cavarchino B & B www.cavarchino.it Luksus: Castello di Spaltenna i Gaiole byr på rådyr, femstjerners luksus på et slott. http://www.spaltenna.it/en/home Panzano: Villa Sangiovese ligger på den vesle plassen nederst i landsbyen, like ved den berømte slakteren www.villasangiovese.it Radda: Palazzo San Niccolo i gågaten er et firestjerners hotell i et gammelt palass. Ingen rom er like. www.hotelsanniccolo.com På landsbygda mellom Greve og Panzano: Vingården Casaloste www.casaloste.com Il Borgo di Vescine – 1200-talls nostalgi med svømmebasseng. www.vescine.it Il Palazzolo Ligger vakkert til 1,5 kilometer fra Castellina – med basseng. chianticharme.it Det danske firmaet www.initalia.dk har svært mange leiligheter både i småbyene og på landsbygda. Det samme har det norske firmaet primatoscana.no.

Møtte veggen

Men så. Ved ankomst i vinlandsbyen Volpaia er det ikke bare vin fra den fornemme produsenten som venter. Møter med tyskregistrerte biler, syklister i trange shortser og en traktor har gått knirkefritt. Men dersom Volpaia ankomnes fra oversiden, må man gjennom den svært trange landsbyen for å parkere på motsatt side. Nå står vi altså bom fast.

– Hvis ikke dette går, må vi rygge helt tilbake til Panzano. Ferdinando ler en anstrengt latter, mens han sakte fører bussen fremover.

Eldgamle, skakke hus av stein – bygget for mange hundre år siden, lener seg faretruende mot bussen både til høyre og venstre.

– Jeg tror det er snakk om millimeter her, utbryter Torhild Sønsteby fra Sarpsborg, med utsikt rett i murveggen.

De 19 nordmennene på bussen holder pusten. Men så er vi gjennom.

Vin i Volpaia

– Nå har du fortjent en kaffe. Eller kanskje et glass vin, spør Paoloa Barucci bussjåføren.

– Nei, nei, jeg kjører jo, svarer Ferdinando Masi, og gjør ratt-bevegelser med hendene.

Bar-Ucci er Volpaias bar, kafé og samlingspunkt på torget. Her finner du også restauranten Osteria Volpaia, et eget lokale for smaking av stedets viner, inkludert de prisbelønte flaggskipene Coltassala og Balifico. Med utsikt nederst i landsbyen ligger søsteren til Paolas anerkjente spisested, «La Bottega».

– Vær så god! Bruschetta pomodoro og caprese, utbasunerer Paola Barucci og plasserer to bugnende fat med tomat og mozzarella foran to venninner fra USA.

Før middag i dagens fjerde Chianti-landsby, Radda in Chianti, blir det tid til mer vinsmaking i gågaten i den vakre middelalderbyen. Både Colle Bereto og Caparsa har utsalg og smaking midt i gamlebyen. Når den svarte hanen galer, er det på tide med nye eventyr.