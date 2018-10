Denne gaten på Oslo Lufthavn er hatet og fryktet. Nå er det håp i vente

Scandic Nidelven fikk prisen for Norges beste hotellfrokost for 12. gang

Saken oppdateres.

I forbindelse med utbyggingen av ny ankomsthall og ny pir på flyplassen, ble det bygget en ny, midlertidig gate. Altså gate 19. Den ble raskt lagt for hat – nettopp på grunn av lengden.

Facebook-gruppen for dem som «hater gate 19» ble raskt opprettet og er fremdeles i full vigør, tross navneskifte til gate B i 2016. Gruppen har over 4000 medlemmer.

Etter mange år med klaging, løping og såre føtter for å klare å rekke flyet på B-gatene (tidligere gate 19) på Oslo Lufthavn, skal det endelig bli hjelp å få.

Denne uken startet arbeidet med nytt rullefortau til innlandsgatene B1 til B8. Planlagt åpning er i starten av november.

Og det vedtatt at gaten skal få leve, i alle fall frem til 2021.

– Ti til femten minutter

Vi sjekket gangavstanden fra sikkerhetskontrollen og helt til siste gate på B-terminalen. Avinor ber passasjerer om å sette av 15 minutter til gåturen helt ut. Vi brukte drøye ti minutter – da med lett bagasje, sommerjakke og med litt høyere fart enn rusletempo.

Men med det nye rullefortauet skal det korte ned tiden betraktelig, men eksakt hvor mye en sparer, vet ikke Avinor helt ennå.

Fått tilbakemeldinger om avstandene på flyplassen

Oslo Lufthavn fikk noen tilbakemeldinger på avstandene etter at den nye lufthavnen åpnet for fullt i april i fjor.

Den gang uttalte Avinor at avstandene fra sikkerhetskontrollen ikke var lengre enn tidligere. Pir nord strekker seg i overkant av 300 meter utover, og de opprinnelige pirene er omtrent 400 meter lange. Ifølge lufthavnen ville det bety at dersom en reiser fra C- eller D-gatene kan en potensielt få kortere avstander enn man hadde før ombyggingen.

Men fortsatt er det lengst avstand ytterst fra pir nord eller non-Schengen og videre til enden av B-gatene.

Rullefortau ble etterlyst av flere passasjerer den gang, men ble det ble den gang av praktiske plasshensyn besluttet ikke å bygge. Nå har lufthavnen snudd.

– Dette er en reguleringssak, og B-gatene skal nå vare ut 2021. Intensjonen fra Avinor er at piren skal bli permanent, men det er ikke vedtatt ennå, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn.

– Vi har oppfattet hva de reisende har ønsket, og nå gjør vi det vi kan for å gjøre reiseopplevelsen bedre, legger han til.

I de neste ukene er gangbroen utover mot gaten stengt, og det settes opp «buss for gangbro». Busstiden skal ikke ta lengre tid enn det tar å gå, men Westher Andersen oppfordrer passasjerer til å sette av fem til ti minutter ekstra hvis en skal reise fra en B-gate.