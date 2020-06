Forbrukerrådet: Derfor bør du vente med å bestille utenlandsferien

Redningspakken for SAS er klar

Byåsen er eneste lag uten lisens i eliteserien. Her er forklaringen

Telenor ilagt milliardgebyr av Esa for misbruk av markedsmakt

Trondheim langt fra best på grønn energi

Vogntog satt fast under bru

Børven klar for Rosenborg

- Det er trist og leit at folk lot seg rive med

Ble årets unge spiller og trente med Chelsea - nå er hun klar for Rosenborg

- Vi synes det er fryktelig synd at dette skjedde

Nordmenns feriebudsjett synker drastisk. Samtidig ser det lyst ut for miljøvennlige reiser.

I lakselordenes fotspor: – 2020 er mulighetenes år for den som vil prøve laksefiske

Spørsmål og svar om reise: Her er de nye reiserådene

En rekke profiler gir sine tips: Her er de skjulte perlene sørlendingene ikke forteller turistene om

Tre drept under protester etter drap på etiopisk sanger

Saken oppdateres.

Temperaturene faller her hjemme, grensene åpner så smått og reiselysten øker. Men Forbrukerrådet heller kaldt vann i blodet på alle som kjenner utenlandsferien lokker.

– Det er viktig å holde fast ved at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land frem til 20. august, sier jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

Forbrukerrådet anbefaler at man venter med å bestille reise til man vet om reisemålet er åpent når man skal reise.

– Dagens situasjon er spesiell, og det kan derfor være lurt å avvente, påpeker hun.

Det er åpnet opp for reiser i Norden fra 15. juni og resten av Europa fra 15. juli, gitt at landene tilfredsstiller visse smittekrav. Folkehelseinstituttet vil løpende gi en oversikt over dette på sine nettsider.

Eventuelt bør man kjøpe billett med avbestillingsmulighet.

– Folk som bestiller billetter nå, løper en risiko, da man ennå ikke vet om reisemålet åpner, sier Skarderud.

Hun oppfordrer folk til å følge med på UDs reiseråd, da det er disse som legges til grunn både av myndigheter, reiseoperatører og forsikringsselskap.

Sett deg inn i hvilke regler som gjelder på reisemålet

Situasjonen er komplisert i og med at smittevernreglene varierer fra land til land, og mange land har ulike regler innad i landene.

Det kan være lokale restriksjoner på hvor tett man kan oppholde seg på strender og restauranter, og reglene kan raskt endres lokalt.

Ta høyde for portforbud og stengte grenser om du planlegger utenlandsferie, oppfordrer Forbrukerrådet.

– Om grensene stenges eller det innføres portforbud mens man er på ferie, kan det oppstå ubehagelige situasjoner som man bør ta høyde for i planleggingen, sier Skarderud.

– Sjekk reiseforsikringen nøye

Om man reiser utenlands, bør man sjekke nøye hjemmesidene til eget forsikringsselskap og hva forsikringen dekker, før man bestiller, oppfordrer Skarderud.

Flere forsikringsselskaper ber nordmenn om å avvente med å bestille ferie til utlandet.

– Bestiller du en reise til et EU/EØS-land nå før den nye oversikten kommer 10. juli, vil ikke reiseforsikringen vår dekke avbestilling hvis landet er rødmerket på tidspunktet man skal reise etter 15. juli, forklarer kommunikasjonsrådgiver i Tryg, Torbjørn Brandeggen.

Han peker også på at det kan komme ulike reiseråd i ulike deler av et land.

– Eksempelvis kan Madrid stenges ned, samtidig som det tillates reiser til Alicante.

Forbrukerrådet har ikke gått konkret inn i de ulike forsikringsvilkårene, men påpeker at hva forsikringen dekker, kan variere fra selskap til selskap.

Ikke alle reiseforsikringer dekker kansellerte reiser som er bestilt før det er avklart om landet er åpent på reisetidspunktet.

Hvis man trosser UDs reiseråd, vil reiseforsikringen mest sannsynlig ikke gjelde, og UD vil heller ikke være behjelpelige med en hjemreise om man kommer opp i problemer.

Tips fra Forbrukerrådet:

Hold deg til enhver tid oppdatert, og følg myndighetenes råd og anbefalinger

Sjekk nøye med eget forsikringsselskap hvordan de forholder seg til situasjonen

Vurder å kjøpe reise med avbestillingsmulighet hvis du tar sjansen og bestiller tur, slik at du ikke taper alle pengene

Sjekk også Forbrukerrådets koronaside som oppdateres fortløpende.