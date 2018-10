Det ukjente Budapest: Her er fem minnverdige attraksjoner

Saken oppdateres.

Du har koblet av på Szechenyibadet, måpt ved synet av den flombelyste parlamentsbygningen og kjempet deg gjennom mengdene ved Buda-slottet. Hva er det så å ta seg til i Ungarns hovedstad?

Vi gir deg fem minneverdige gjøremål i Budapest som du kanskje ikke var klar over:

1. Slaraffenliv på Margaret-øya

Ok, så er kanskje ikke Margaret-øya «ukjent», der den ligger midt i Danube-elven som et 2,5 kilometer langt irrgrønt surfebrett. Mange reisende, derimot, avskriver øya av mangel på attraksjoner, men det er nok å finne på i de frodige parkene til å fylle en formiddag og vel så det.

Området er forbundet med begge sider av hovedstaden via Margaret-broen i sør og Árpád-broen i nord, og forblir deilig trafikkfritt med unntak av en busslinje og tilgang for taxier.

Øya kan bli travel på skyfrie sommerdager, men forblir et deilig avbrekk fra storbykjøret resten av tiden.

Om trening står på timeplanen, tilbyr Margaret-øya den beste joggestien i hele Budapest, en 5,2 kilometer lang strekning i vannkanten på dempet underlag. Andre trekkplastre inkluderer lekeplasser, deilige plener for piknik og soling, sykkelstier, en japansk hage, musikalske fontener, et historisk utsiktstårn og en rekke middelalderruiner som forteller om øyas lange og fascinerende fortid.

Gå heller ikke glipp av Palatinus-badet, hvor du kan oppleve byens varme kilder for halv pris (og med halve pågangen) sammenlignet med sine større og mer berømte konkurrenter.

2. Hopp på toget betjent av skolebarn

Gyermekvasút er en historisk toglinje som tar besøkende på en rundtur i de naturskjønne Buda-høydene.

Høres kanskje ikke minneverdig ut på papiret, nei, men det blir fort åpenbart hvorfor akkurat denne toglinjen er blitt verdensberømt når du ankommer perrongen. Dette toget er nemlig betjent utelukkende av skolebarn, hovedsakelig i 10–14 års alderen, under ledelse av voksne jernbanearbeidere.

Prosjektet ble opprettet i kjølvannet av andre verdenskrig, og selv om de kommunistiske idealene som sto til grunne tilhører fortiden, forblir Barnas Jernbane en svært populær og ettertraktet arbeidserfaring for byens unge.

Budapest – Ungarns største by og hovedstad – Befolkning – 1,7 millioner (2015) – Visum – nei – Valuta – euro – Tidsforskjell – ingen

Reisen dit: Reisen til Budapest fra Norge er enkel, rimelig og tilgjengelig året rundt. Norwegian dekker ruten fra Oslo, mens Wizz Air flyr direkte fra Bergen og Stavanger.

Barna gjør oppgaver som å ønske passasjerer velkommen, informere om holdeplassene, kontrollere billetter og operere signalsysteme. Det er i dag lang venteliste for dem som ønsker seg en uniform.

Et besøk til Barnas Jernbane kan fort strekkes ut til en full dag om du tar deg tid til å stoppe på stasjonene underveis, som inkluderer en aktivitetspark, en dyrehage og en stolheistur med flotte utsiktspunkter.

Linjen – som fyller 70 år i 2018 – går fra Széchenyi hegy til Hűvösvölgy, og kan enkelt nås fra Budapest sentrum med kollektiv transport.

3. Et nostalgisk gjensyn med retro-spill

De av en viss alder vil huske tiden da fargerike flipperspill blinket og skrålet i kafeer, kiosker, svømmehaller og arkader verden over. Disse maskinene har stort sett forsvunnet fra offentligheten, men i en anonym kjeller i en anonym sidegate nær Margaret-broen har en gruppe ildsjeler åpnet kontinentets største samling av gammeldagse flipperspill for publikum.

Budapest Flipper Museum har bare holdt til her siden 2015, men har allerede blitt verdensberømt blant kjennere for sin usedvanlig store og velbevarte samling. Mer enn 130 flipperspill står side om side under det lave taket, fra klassiske titler som The Simpsons og Indiana Jones til verdens eneste ungarske flipperspill.

Ikke la navnet lure deg, dette «museet» avgrenser ikke utstillingen sin bak pleksiglass og fløyelstau. Hver del av samlingen er til for å nytes av publikum, så lenge du vet å behandle de historiske gjenstandene med respekten de fortjener. En sikker vinner for både barn og voksne!

Overnatting: Budsjett: Lavender Circus Hostel And Apartments – uforglemmelig gjestehus med loppemarkedsfaktor ti minutters gange fra det jødiske kvarteret. Hvert unike rom er dekorert av kunstneren og eieren Adam Szarva Mer info: www.lavendercircus.com Middels: Hotel Parlament – 65 rom med funky og fargerik art deco stil. Som navnet antyder ligger dette hotellet rett ved parlamentsbygningen, som plasserer deg midt i smørøyet. www.parlament-hotel.hu Luksus: Corinthia Hotel Budapest – Fem stjerners luksus, kjent for upåklagelig service. Tilbyr rom fra 60 til 240 kvadratmeter (Ungarns største suite), samt eget spa. www.corinthia.com/en/hotels/budapest

4. En skjult verden under føttene dine

De varme kildene i Budapest forsyner ikke bare de berømte badene på overflaten, men har formet et gigantisk nettverk av huler under hovedstaden gjennom millioner av år.

Det mange ikke vet, er at du kan besøke flere av dem, enten selvstendig eller via guidet tur.

I Buda-høydene venter den fantastiske hulen Pálvölgyi, som ble oppdaget i 1904 og åpnet for publikum femten år senere. Som byens lengste, er det mye å se her. Særlig stalaktitter, stalagmitter og velbevarte fossiler.

Deler av Pálvölgyi-hulen innebærer noe klatring og trange passasjer, men du kan også ta en 45 minutters omvisning på hevede gangstier.

Det finnes også andre huler som er lettere tilgjengelige. Szemlőhegyi – for eksempel – har romslige (og rullestolvennlige) passasjer, blomsterlignende mineralformasjoner og god luftkvalitet, som er kjent for sin lindrende effekt på pasienter med luftveissykdommer.

For adrenalin-junkies er Mátyáshegyi-hulene et godt alternativ, med flere åletrange passasjer og høy klaustrofobi-faktor.

5. Opplev en annen side av ruin-pubene

Ruin-puber har de siste årene blitt noen av hovedstadens mest populære turistattraksjoner, og det er nå flere titalls å velge mellom på begge sider av elven. Det mange ikke vet, er at det er mer å oppleve på disse unike utestedene enn bare flassete murvegger og halvbillig øl.

Hver søndag holdes det yrende matmarkeder på flere ruin-puber, som tiltrekker seg både reisende og lokale fra hele byen.

Det mest berømte av dem finner du på Szimpla Kert, den første ruin-puben i Budapest, kjent for sine labyrintlignende lokaler og psykedeliske dekor. Hjemmelaget brød, ost, grønnsaker, kjøttprodukter og andre spesialiteter fra områdene rundt hovedstaden selges direkte fra produsentene, og det er ofte en intimkonsert gående i bakgrunnen.

Og Szimpla Kert er ikke alene. Ruin-puben Élesztő – ellers kjent for sitt brede utvalg av øl fra ungarske mikrobryggerier – blir på søndager åsted for Pancs Gastro Market, som fokuserer spesielt på økologiske matvarer.

Ti minutters gange fra Szimpla Kert finner man Anker’t, som regelmessig holder kiskertpiac, et marked dedikert til blomster, hagehold, miljøvennlig design og vegansk mat.