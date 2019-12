Dette er de mest besøkte byene i 2019

Saken oppdateres.

Euromonitor International overvåker trafikken inn og ut av 400 byer. Nå har de sluppet listen over de 100 mest besøkte byene i verden. På toppen ligger Hongkong, selv om antall besøkende er sunket med 8,7 prosent.

Listen over de fem mest populære byene hittil er:

Hongkong Bangkok London Macau Singapore

Kun to skandinaviske byer får en plassering blant topp 100.

Utkonkurrerer andre regioner

Asia blir mer og mer populært å reise til. I 2013 lå 34 av de 100 mest besøkte byene i verdensdelen. I år er antallet 43.

Ifølge rapporten forventes Hongkong å beholde topplasseringen ut året. Byens suksess tillegges kulturhistorien, gode shoppingmuligheter og nærheten til Kina.

32 av byene ligger i Europa og både Danmarks og Sveriges hovedsteder er representert, på henholdsvis 71.- og 88.-plass. Oslo er ikke på listen.

Av de resterende byene, ligger 13 i Amerika og 12 i Midtøsten og Afrika.

Se topp 10-listen nederst i saken.

Enkelte byer skiller seg ut

Delhi i India er én av byene som opplever sterkest vekst i antall besøkende. India tiltrekker seg særlig folk som ønsker et besøk preget av velvære, der de gjør Yoga og Ayurveda – en tradisjonell indisk helsefilosofi. Mumbai, Agra og Jaipur klatrer også oppover listen.

Egypt ser resultater av en strategi for å øke turismen i landet, ifølge rapporten. Både Kairo og Hurghada vokser kraftig i turisme, med en økning på henholdsvis 41 og 18 prosent. Sistnevnte by er ansett som en trygg by med 50.000 innbyggere, langs kysten til Rødehavet. Den er et populært sted for vannsport, nattliv og underholdning.

Fukuoka i Japan stiger på listen, med sitt mangfoldige tilbud på lokalmat og rike historie. Chiba, Kyoto og Osaka øker også i popularitet.

Besøkende definert

I arbeidet med rapporten er besøkende definert som internasjonale turister. De må besøke landet i mer enn 24 timer og mindre enn 12 måneder.

Alle typer reisende teller, enten det er forretningsvirksomhet eller fritidsreiser. Visse besøkende er unntatt rapporten, som internasjonalt betalte arbeidstagere, militærpersonell og flyktninger fra krig og naturkatastrofer.

Hvor mye koster reisen din miljøet?

Slik bruker du klimakalkulatoren:

Velg antall personer som skal reise.

Skriv inn avgangssted og destinasjon og hvor mange netter ferien varer.

Trykk på «Klimatberäkna semestern», og du vil få opp fem søyler. Disse viser utslippet de forskjellige transportmetodene gir, om du velger å bruke dem til denne reisen.

Ønsker du mer informasjon: trykk på søylen og videre på «läs mer» eller «så har vi räknat».

Om du velger egen reisevei og må finne frem km-distanse mellom to reisemål, kan du bruke https://www.distance.to/ eller lignende alternativer. Det er også mulig å bruke veibeskrivelsen for bil i Google Maps.

Har du spørsmål eller innspill til kalkulatoren? Hva synes du om at vi legger den inn i alle reisesakene våre? Send en e-post til reporter Jon Roar Solset.