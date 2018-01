Dette må du vite om Ryanairs nye bagasjeregler

Turiststrømmen flater ut – men to norske områder trekker fortsatt mange utenlandske turister

Norsk reisekalender: Her får du 12 turtips rundt i Norge

Brudeparet dro for å jakte på nordlyset i Norge – de ble ikke skuffet

Norge er nok en gang med på New York Times’ prestisjefylte reiseliste

Saken oppdateres.

I høst kom meldingen om at det irske lavprisselskapet Ryanair endret sine bagasjeregler. De skulle vært implementert allerede i november, men ble utsatt til 15. januar.

Endringene innebærer blant annet at vekten på innsjekket bagasje økes med fem kilo, fra 15 til 20 kilo.

Må sjekke inn

Flyselskapet har tidligere tillatt to kolli inn i kabinen: En håndbagasje i trillekoffertstørrelse etter selskapets størrelseskrav og en mindre håndbagasje, for eksempel veske eller PC-bag.

Men fra og med i dag kan kun passasjerer som betaler for «priority» vil kunne ta med seg to håndbagasjer om bord kostnadsfritt. Et såkalt «prioritetspass» koster rundt 60 kroner og da får du også med deg den største bagasjen inn i flyet.

Passasjerer står fortsatt fritt til å ta med seg to stykk håndbagasje om bord, men de må være forberedt på at trillekofferten eller den største bagen må sjekkes inn ved ankomst. Dette gjøres da kostnadsfritt.

Her er Ryanairs nye bagasjeregler:

Prisen på innsjekket bagasje reduseres fra 385 kroner til 275 kroner for 20 kilo.

Vekt på innsjekket bagasje økes fra 15 til 20 kilo.

Alle passasjerer med to håndbagasjer, som ikke har kjøpt prioritetspass, må levere fra seg trillekofferten eller den største bagen ved innsjekking. Bagasjen sjekkes inn kostnadsfritt.

Prioritetspasset, som gir mulighet til å ta med to bagasjer inn i kabinen, kommer til å koste rundt 60 kroner under bestilling eller rundt 70 kroner hvis en bestiller inntil en time før avreise.

Ved høytider som jul og påske, og i diverse høysesonger innføres det et ekstra gebyr på ca. 120 kroner for innsjekket bagasje.

Ekstrautstyr til baby og medisinutstyr kan fortsatt tas med inn i kabinen.

Årsaken til endring i reglene er at flyselskapet ønsker færre forsinkelser som følge av for mye bagasje om bord.