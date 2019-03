Trebarnsmoren har kvittet seg med all engangsplast. Slik erstattet hun produktene man bruker i hverdagen.

Dette reisemålet er på UNESCOs verdensarvliste. Her er fem grunner for å besøke Salamanca

Det er når solen titter frem etter en overskyet formiddag at Salamancas kallenavn plutselig gir mening. Jeg sitter på Plaza Mayor, ofte ansett som landets vakreste plaza. Plutselig er det som om hele byen gløder. Den karamellfargede sandsteinen, skyggene som strekker seg lange over torget, latteren og samtalene og musikken som gir ekko mellom buegangene. Det er nok til å tenke:

Takk og lov for at jeg tok med kofferten fra Madrid!

Salamanca Historisk universitetsby i den autonome regionen Castilla y León Kjent for sin velbevarte gamleby, mektige kirker og gylne sandsteinsbygninger Befolkning: 150.000 Valuta: Euro Visum: Nei

Ta det med ro

Salamanca blir ofte hevet frem som en dagstur fra hovedstaden, men for å få byen noen millimeter under huden er det anbefalt å bli værende i minst en dag eller to.

Ikke på grunn av størrelsen: Du kan rusle i et bedagelig tempo fra Parroquia de San Marcos og begynnelsen på gamlebyen til breddene av elven Tormes på vel under en time. Men du vil ha gått glipp av noe viktig underveis.

Salamanca er et sted som bør beundres i ro og mak, fra de mektige katedralene til de minste ibérico-barene. Ikke minst har man atmosfæren når solen går ned, som du typisk går glipp av om du skal rekke den to timer lange togturen tilbake til Madrid.

Den franske forfatteren Victor Hugo oppsummerte den i en setning:

«Salamanca sitter smilende på sine tre høyder, sovner til lyden av mandoliner og våkner til ropingen av sine studenter.»

Sistnevnte er det rikelig av i Salamanca. De 30.000 studentene fungerer som en daglig vitamininnsprøyting, og de hjelper blant annet med å motvirke museumsfølelsen som ofte preger resten av landets UNESCO-listede gamlebyer.

Salamanca lever med andre ord ikke bare opp til sitt kallenavn «Den gylne byen» på grunn av de mange sandsteinsbygningene. Navnet kunne like gjerne handlet om dens religiøse betydning, akademiske status eller følelsen du får i magen når lysene tennes på Plaza Mayor.

Fem grunner til å besøke Salamanca

1. Fortap deg i en av Spanias mest velbevarte gamlebyer

Å trekke frem en gamleby som vakker og sjarmerende i et land proppfullt av sjarmerende og vakre gamlebyer virker kanskje noe halvhjertet. Likevel er Salamanca nettopp dette.

Byen har stått på verdensarvlisten i 30 år, men unngår den samme følelsen av et «levende museum» som mange reisemål med samme status. Mye skyldes studentbefolkningen, som holder stemningen oppe og utelivet aktivt.

Fra hovedtorget, følg gatene Rúa Mayor og Calle Libreros til det 800 år gamle universitetet. Stopp på Plaza de Anaya og beundre katedralene i all sin prakt, før du følger den gradvise helningen ned til Elven Tormes og den mektige romerske broen.

Om du trenger en kort pause fra historisk arkitektur, stikk innom det eksentriske art-deco museet Casa Lis og Museum of Automotive History (et steinkast fra hverandre).

2. Mesk deg på en av verdens beste skinker

Et besøk til Salamanca er en mulighet til å smake det som ofte blir omtalt som verdens beste skinke. Jamón ibérico stammer fra den bustete grisen med samme navn, som lever lange og aktive liv på den iberiske halvøya.

Skinken får sin silkemyke tekstur og rike smak (blant annet) gjennom dyrenes diett, som fremfor alt består av energirike eikenøtter.

Jamón ibérico selges over hele Salamanca, men er du ute etter en skinke av den mest eksklusive typen – også kjent som pata negra (eller sort klov) – bør du være forberedt på et sjokk når regningen kommer. Bare en håndfull produsenter i landet har lov til å benytte seg av denne tittelen.

3. Se Salamancas katedraler via bakveien

Den nye katedralen ble innviet for «bare» 300 år siden, mens den gamle har røtter helt tilbake til 1100-tallet.

Katedralene ligger vegg i vegg, som gjør det lett å oppfatte dem som én gigantisk bygning, og de kan bli svært travle i høysesongen.

Men før du stiller deg i kø ved inngangen på Plaza de Anaya, vurder heller ruten mange turister ikke er klar over. Utstillingen Ieronimus (adgang på baksiden av den nye katedralen) leder deg på en vakker og variert rute over taket, videre gjennom en hevet balkong i katedralens interiør og etter hvert opp i det høyeste klokketårnet. Dette tårnet byr på spektakulær utsikt over gamlebyen og elven Tormes.

4. Spis en langsom lunsj på Plaza Mayor

Plaza Mayor beskrives både som Salamancas bankende hjerte og som en av Spanias vakreste plazaer. Tegnet av arkitektbrødrene Alberto og Nicolas Churriguera og bygget mellom 1729 og 1756. er samles både Salamancanere og turister for lunsj, middag, kveldsmat og de tallrike aperitiffene imellom.

Å nyte et glass eller tre til tapas eller iskrem på en av de titalls kafeene er en populær aktivitet i Salamanca. Men Plaza Mayor er langt mer enn bare en attraksjon. Om noe skal feires eller markeres vil det sannsynligvis finne sted her, som gjør torget til byens livligste samlingspunkt.

Spesielt i studieperioden september til juni er både Plaza Mayor og de mange smågatene som ligger rundt, tettpakket med folk til sent på kveldingen.

5. Lær deg spansk på landets eldste universitet

Salamanca universitet er verdens tredje eldste aktive universitet og en av Spanias mest prestisjetunge. Med et bredt studieprogram lever universitetet opp til sitt slagord: «prinsippene for all vitenskap er undervist i Salamanca». Men det er særlig spanskundervisningen som er blitt populær blant reisende.

Språkkurs tilbys året rundt og varierer stort i både lengde og ferdighetsnivå. Enten du ønsker en grunnleggende innføring i spansk eller å perfeksjonere syntaksen din er dette stedet å oppsøke. Les mer på www.espanolensalamanca.com eller www.salamanca-university.org. Du kan også arrangere oppholdet ditt via Språkreisebyrået.