Dette satser fly- og charterselskapene på til neste år

Saken oppdateres.

SAS la frem sine nye sommerruter denne uken og satser igjen på en gammel soltraver: Tyrkia.

Reisemålet er på full fart tilbake etter noen år helt eller delvis ute av charter- og ruteflyprogrammer. SAS kommer med nye ruter til Alanya og Antalya fra Stavanger, Oslo og Bergen.

– Tyrkia er definitivt på vei tilbake, og vi opplever en økt etterspørsel, sier sjef for ruteplanlegging Eirik Wæraas i SAS.

Nye ruter fra SAS sommeren 2019:

Bergen–Alanya

Bergen–Nice

Stavanger–Alanya

Oslo–Antalya

Oslo–Faro

Det lanseres seks nye reisemål og 17 nye ruter fra Skandinavia neste sommer og totalt 700.000 flere flyseter.

Fra København: Catania, Cornwall, Firenze, Marseille, Szczecin, Faro og Roma

Fra Stockholm: Catania, Reykjavik, Marseille, Napoli og Faro

– Det blir flere ruter til Italia og Frankrike. Vi ser at reisende nå søker seg litt bort fra klassiske storbyer til andre typer reisemål i landene. Derfor ser vi frem til å lansere Marseille, Catania på Sicilia og Napoli, sier Wæraas.

Han legger til at de ser en dreining tilbake til reisemål i det sørøstlige Europa og Middelhav, blant annet til Egypt.

Norwegian opplyser at de ikke er helt ferdige med sitt sommerprogram ennå.

«Tyrkia kan friskmeldes»

Fra 2016 til 2017 opplevde Tyrkia en økning på drøye 24 prosent i antall besøkende. Det er et stort jafs for landet etter flere år med stor nedgang. Landet har vært blant verdens mest besøkte land og er nå på vei tilbake. Over 22 millioner besøkte landet i fjor, ifølge FNs turismeorganisasjon UNWTO.

– Kan vi «friskmelde» Tyrkia som reisemål?

– Ja, vi kan «friskmelde» Tyrkia! Det er et flott land å reise til, både når det gjelder kultur, landskap – og mat. Og det ser ut til at det også igjen er blitt et trygt land å reise til. Fortsetter det, blir landet avgjort en av «vinnerne» neste år, sier redaktør Helge Baardseth i reisemagasinet Vagabond.

Han gleder seg over de litt uvanlige nye SAS-rutene til sommeren.

– Cornwall-ruten fra København er dristig! Her håper jeg at feriefolket kjenner sin besøkelsestid, slik at denne ruten vil bli en gjenganger i årene som kommer, sier Baardseth.

– Napoli – fra Stockholm – er også et deilig utgangspunkt. Byen har fått mye kjeft, men gir deg fine opplevelser, og det er ikke langt til steder som Pompeii og den herlige, dog ikke helt rimelige, Amalfikysten. Og rett utenfor Napoli ligger øyene Ischia og Capri. Kulturreisemål – hele veien, mener han.

SAS satser på Nice og Faro, to sommerreisemål vi nordmenn kjenner relativt godt, og som vi vil ha glede av, mener reiseeksperten.

– Nice er «bankers», både når det gjelder selve byen, samt nabobyer og omland, og når det gjelder Faro, er jo det også et attraktivt reisemål.

Stor økning i sommer

I år opplevde reiseselskapet Ving en økning på 19 prosent til Tyrkia. Særlig har reiseselskapet opplevd en økt etterspørsel fra barnefamilier.

Kommende sommer dobler Ving årets kapasitet fra Bergen. Fra Evenes relanseres reisemålet etter å ha vært ute siden 2015, mens det fra Oslo økes med drøye 6000 flere seter. Det kommer ny rute fra Kristiansund, Stavanger, Tromsø og Trondheim til Tyrkias solkyst.

Dessuten kommer disse på programmet for sommeren:

Korfu

Karpathos

Albania

Det er første gang Ving har Albania på sitt charterprogram, da med flyvninger til Korfu og båtreise over til Saranda, helt sør i landet.

– Nå prøver vi Albania. Vi har holdt litt igjen, men vi ser nå at det satses kraftig på turisme, og landet har kommet langt på hotell, mat og service og alt til en hyggelig pris, sier administrerende direktør Christian Grønli i Ving.

Satser på Kreta, Hellas Albania og Tyrkia

Hos Apollo satses det også på Tyrkia til sommeren, etter at de kuttet ut chartermålet i 2017.

– Tyrkia er tilbake fra Oslo! Og vi får hoteller i både Alanya og Side, sier en begeistret kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.

I tillegg kommer disse nyhetene fra Apollo sommeren 2019:

Fra Oslo: Samos og helårsrute til Tenerife

Fra Torp: Direkteruter Kroatia og Rhodos

Fra Stavanger: Direkterute til Kos.

Fra Bergen: Direkterute til Parga og Lefkas og Sitia på østkysten av Kreta, Gran Canaria og Khania på Kreta.

– I tillegg fortsetter vi storsatsingen på Albania. Neste år flyr vi med SAS på alle flyløsninger, med en lang sesong fra Oslo og to nye høysesongflymaskiner fra Stavanger og Trondheim, sier Rivera.

Reiseekspert Baardseth har stor tro på Albania.

– Jeg har tro på at Albania blir en av vinnerne de neste årene, vi vil jo gjerne på litt nye steder. På den annen side: Den som drar til Hellas, blir aldri skuffet! mener han.