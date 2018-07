Ekspertene svarer om bærsesongene og selvplukk av bær

Hoftun takket spillergruppen for støtten: - De har gjort dagene litt lysere

Kjørte trailere ut på jordet for å se om det tålte en 35 tonns scene

Ole Erik Almlid vikarierer for NHO-sjef i høst

Ønsker bryggeanlegg for rutebåt ved Ladekaia

Unge aktivister vant for kunstverket «Søppelfisk»

Sykehus nesten tom for motgift etter rekordår for hoggormbitt

Skotsk avis sjokkert over Ingebrigtsen-hyllesten: – Surrealistiske scener

Liker du å plukke bær? Her får du råd om bærsesongene og selvplukk

Kjøpte reiseforsikring til sønnens Bali-tur, oppdaget at den likevel ikke var gyldig

Skotsk avis sjokkert over Ingebrigtsen-hyllesten: – Surrealistiske scener

Liker du å plukke bær? Her får du råd om bærsesongene og selvplukk

Saken oppdateres.

Ingenting er vel bedre enn å fylle fryseren med selvplukkede bær? I år har bærsesongen fått en tidlig knallstart, og både i hagen og i skogen er det mange steder kommet bær lenge før normaltiden.

Vi spurte ekspertene Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for frukt og bær, og kokebokforfatter Solveig Linge Stakkestad i Bygdekvinnelaget på Sunnmøre, om deres råd for bærsesongen.

1. Hvilke bær plukker vi i juli og august?

– I skogen plukker vi blåbær først, deretter multer og så tyttebær. Blåbærene har vi plukket her allerede oppe på 500 meter, forteller Stakkestad.

Og når er bærsesongene? De varierer noe år til år og lavland til høyfjell, samt fra nord til sør i landet, disse datoene stemmer noenlunde, ifølge Stakkestad:

Bærtype Sesong Bjørnebær August til september/oktober Blåbær Juli til august Bringebær 20. juli til slutten av august Jordbær 20. juni til juli Multer Juli til september Rips 20. juli til slutten av august Solbær 20. juli til slutten av august Stikkelsbær 20. juli til slutten av august Tyttebær August til oktober Kilde: Bygdekvinnelaget

2. Hva har været gjort med årets bærsesong?

– Den har startet 14 dager før normalt i hele Sør-Norge, og er stort sett tidlig overalt. Det gjelder alle bær. Nå i slutten av juli er vi allerede godt inne i bringebærsesongen. Det har allerede kommet moreller, og det er også tidlig. Bærene som dyrkes for salg har heldigvis vanningsanlegg, så derfor har det gått bra, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og bær.

Med den tidlig våren er det selvsagt at ville bær kan bære preg av det i årets sommersesong. Men solen har positiv effekt.

– Solen setter ekstra god smak på bærene og gir en bedre søtsmak.Men uti skogen har jeg registrert at blåbærene er mindre enn de pleier å være fordi det er veldig tørt. Og det er det samme med tyttebær, sier Stakkestad.

Og legger til:

– Jeg har aldri registrert så mye fine villbringebær. Det gjelder helst på steder der det er litt fuktigere enn andre plasser.

3. Har du tips til en effektiv måte å plukke på?

– Bruk plukkere for blåbær. Det er lurt å vente til hele busken er moden, da er det raskt å ta hele. Ellers må du renske veldig mye, sier Stakkestad.

4. Hva er det beste vi kan gjøre med selvplukket?

– Sørg for at det som henger på trær og busker ikke ramler ned, men at det plukkes. Veldig mye av det kan fryses helt og tas frem igjen når en vil ha sommersmak. Da kan du lage masse deilig syltetøy selv og dermed ha kontroll på hvor mye sukker det skal være i, sier Byermoen.

Hun tipser om at en lett kan mikse og blande bær i syltetøy eller saft, for å få ekstra god smak.

– Solbær fra hagen kan være litt strenge i smaken, så de kan blandes med bringebær og solbær.

– Å fryse hele bær er veldig deilig når en kan plukke dem opp igjen utover høsten og vinteren. Lag smoothie, sorbet eller bare rør dem.

Safting nesten er litt eksotisk om dagen, mener Byermoen, men anbefaler å prøve det.

– Kok bærene og putt dem på koselige flasker, det gjør seg som flotte gaver også. Husk en kan lage eplemost. Bruk gjerne de eplene som man umiddelbart bruker til spiseepler kanskje, sier hun.

Stakkestad slår et slag for blåbær – for antioksidantenes del.

– De blåbærene du plukker selv har mer antioksidanter enn hagebærene, jeg vet riktignok ikke helt hvorfor. De er ypperlige å fryse og ta opp i hverdagen. Veldig lettvint og veldig godt, sier hun.

5. Hvilke bær er best hvor i landet?

– Jo lenger nord en kommer, desto lenger er vekstsesongen. Det gir bedre aroma i bæret. Det gjelder jordbær og bringebær spesielt, men også plommer. Med lang vekstsesong kan smaken utvikles sakte og da kan bli bærene blir søtere og bedre, sier Stakkestad.