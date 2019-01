En av Spanias flotteste fjellturer, er også en av de enkleste

Saken oppdateres.

Klokken har akkurat bikket elleve i det morgentåken letter over Picos de Europa. Lite bryter stillheten, bare den fjerne lyden av fjellgeitenes bjelleklang og sporadiske ras i dalsiden over meg.

Jeg minnes advarselen til Clara Gonzalo, den vennlige osteselgeren fra Arenas de Cabrales. «Hold ørene åpne» sa hun. «Alle er redde for å falle ned i kløften, men det er en stein i hue du bør bekymre deg mest for.»

Ikke at et fall er noe å kimse av langs Cares-ruten. Et malplassert skritt betyr i verste fall en umiddelbar slutt for spaniaferien, men ikke før et par hundre meter med skrekkslagen betenkningstid. I det minste kan man føle seg litt barsk, tenker jeg, litt som Indiana Jones her man vandrer alene langs et stup på en smal sti i fjellet.

Før tanken får utvikle seg, forbigås jeg av et eldre ektepar i matchende joggedresser og en kortpustet labrador på slep.

– Buenas! roper de og vinker over skulderen.

– Buenas, svarer jeg. Hilsener mellom fremmede er rutine, også i den spanske fjellheimen, og Ruta del Cares er så enkel og grei at folk lufter bikkja si her i matchende joggedresser.

La Ruta del Cares Populær fottur i fjellkjeden Picos de Europa, beliggende mellom provinsen León og Asturias i Spania. Opprettet tidlig på 1900-tallet for å muliggjøre vedlikehold av et lokalt vannkraftverk. Kjent som en av de vakreste fotturene i Spania. Tar tre til fem timer å gå hver vei. Stort sett flat utenom en moderat stigning på en halvtime til tre kvarter fra Poncebos. Praktisk: Men sin (stort sett) paddeflate utforming er Cares-ruten enkel å gå for de med normal form, men kan være en utfordring om du sliter med høydeskrekk. Jo flere på stien, desto dårligere plass, så om du har muligheten til å legge reisen til vår- eller høstpartiet, anbefales det. Om vinteren er området ofte dekket av snø. Det er ingen pålitelige ferskvannskilder mellom Poncebos og Caín, så alt av drikke må bæres. Sørg også for solide sko på føttene, solkrem med høy faktor og et skjermende hodeplagg. Om sommeren frakter busser turgåere tilbake, men om høsten er du avhengig av å gå begge veier på samme dag. Eventuelt kan du overnatte i Caín eller Poncebos.

Reisen dit og overnatting: Reisen dit: Den enkleste veien til Cares-ruten og Picos de Europa fra Norge går enten via Asturias flyplass (OVD) eller Bilbao (BIO). Norwegian har direkteruter fra Oslo til sistnevnte mellom mai og oktober. Reise i Picos de Europa gjøres veldig mye enklere med leiebil enn kollektiv transport, men man kan også ta buss til nærliggende landsbyer som Cangas de Onís og Arenas de Cabrales fra ovennevnte byer. Fra Bilbao går bussturen til Arenas de Cabrales via kystbyen Llanes. Sjekk ut rutetider på ALSA-selskapets nettsider. Overnatting: Standarden på hoteller i området er enkel, men hjemmekoselig. Et populært alternativ er Hostal Poncebos, like ved starten av Cares ruten. I Arenas de Cabrales anbefales Hotel Rural el Torrajon på det varmeste. Husk en frasebok eller oversettingsapp på telefonen. I denne delen av Spania er det få som snakker engelsk.

Et mekka for friluftsliv

Før Clara Gonzalo nevnte dette med steiner i hodet fortalte hun om sommeren som var.

– Spinnvilt, sa hun.

– Du kunne knapt krysse gaten, så mange folk var det her.

Nå i oktober er det vanskelig å se for seg en søvnig landsby som Arenas de Cabrales yrende med aktivitet. Men slik har det blitt, ettersom fjellkjeden Picos de Europa oppdages av flere og flere som et mekka for friluftsliv.

Misforstå meg rett, pågang er trengt i et område av Spania som fortsatt sliter i kjølvannet av finanskrisen, men et par tusen turgåere betyr likevel hæltråkking hele veien fra Poncebos til Caín. Med både romslig intimsone og moderat høydeskrekk var jeg bekymret.

– Slapp av, sa Clara og rakk over et hissig stykke med asturiansk blåmuggost.

– Både høst og vår er rolige tider på Cares-ruten.

Populært reisemål

Ruta del Cares har med årene blitt et populært reisemål av to grunner. For det første er den – uten å overdrive – spektakulært vakker. Du vil ofte høre kløften bli omtalt som «La Garganta Divina», eller den guddommelige halsen, og det er lett å se hvorfor.

For det andre er turen gjennomførbar for de aller fleste. Etter en moderat stigning og nedgang fra Poncebos strekker stien seg jevn og paddeflat hele veien til landsbyen Caín, hvor du kan bestille ost, bønnestuing og en velfortjent eplesider (alle regionale spesialiteter) etter tre til fem timers gange. Det er i tillegg umulig å gå seg vill på en sti uten avstikkere.

– Føles ut som en hemmelighet

Det føles nesten som juks. På alle kanter tårner mektige kalksteinsfjell, men beina forblir befriende tomme for melkesyre. Cares-ruten er ikke flat og tilrettelagt ved en tilfeldighet. Den 12 kilometer lange stien ble hugget ut for drøyt 100 år siden for å muliggjøre vedlikehold og forsyninger til et lokalt vannkraftverk.

Mens jeg beveger meg stadig lengre innover i kløften, skifter landskapet fra tørt og steinete til irrgrønt og frodig. Fjellgeiter gresser stødig langs stien, folkevante, men langt fra kosete.

Jeg møter på det britiske legeparet Rob Cunliffe og Sarah Brooke, som var klarsynte nok til å ta med ekstra vann i sekken til tullinger som trodde en halvliter ville holde.

– Det føles ut som om man har oppdaget en hemmelighet, sier Rob.

– Jeg hadde forventet å måtte dele stien med langt flere.

Paret, nå halvveis på en biltur fra Bordeaux til Portugal, er begge turvante. Sarah sier de la merke til veiskiltene mot Picos de Europa flere ganger, men at det først var en venns anbefaling som styrte dem i retning av Cares-ruten.

– Det er en type landskap du rett og slett ikke forventer å se i Spania, sier hun.

Sammen rusler vi makelig videre mot sluttstreken, gjennom de første av totalt 71 tunneler, videre over svimlende gangbroer og trange hyller i fjellsiden. Det er umulig å ikke kjenne respekt, beundring og sympati for dem som gjorde søndagsturen vår mulig. 500 arbeidere startet den formidable jobben med å hugge ut den opprinnelige Cares-ruten i 1916. Da den sto ferdig fem år senere hadde 11 mistet livet.

Tilbake til start

Vi ender til slutt opp i Caín, en fjellinnrammet landsby som godt kunne vært fotokopiert fra de sveitsiske alper. Blomster bugner fra vinduskarmene, uteserveringene er fulle av liv, lukten av husmannskost driver gjennom luften.

– Vi vil absolutt vurdere å komme tilbake til Picos de Europa en dag, sier Rob.

– For naturelskere er det ingen tvil om at det er verdt innsatsen.

De er ikke alene. Hadde det ikke vært for at hotellrommet allerede er betalt i Arenas de Cabrales, ville jeg slått meg ned for en dag eller tre og videre utforsket de enorme turmulighetene dette området har å by på. Men etter hvert er det på tide å gå tilbake samme veien vi kom.

I travlere tider frakter busser turgåere Poncebos og Posada de Valdeón, men nå på høsten er det få andre valg enn å ta beina fatt. Og i det vi setter av gårde langs stien kjenner jeg at det er helt greit. Jeg er klar for å beundre guddommeligheten hele veien tilbake til start.