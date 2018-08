En rimelig London-tur: Her betaler du bare om du er fornøyd

Kjøpte reiseforsikring til sønnens Bali-tur, oppdaget at den likevel ikke var gyldig

Jonny Weldon (24) er kledd i Harry Potter-skjerf fra huset Gryfindor, og gestikulerer og forteller med en innlevelse som tydeliggjør at han er utdannet skuespiller. Sammen med seg har han åtte turister, undertegnede inkludert, på en gratis guidet tur gjennom London.

Ja, du leste riktig: Gratis. Og vi har ikke brukt tryllestav.

I London og mange store byer i verden finnes det en rekke firma som spesialiserer seg på guidede tematurer. I London kan turene dreie seg om gatekunst, rockeklubber, historiske steder, museer, de mest kjente landemerkene, pub-til-pub-tur og spøkelser.

Gratis guidede turer i London En rekke aktører i London tilbyr gratis guidede turer, spunnet rundt et tema. Du betaler guiden ved hjelp av tips, kun dersom du er fornøyd med turen. Guiden får da en andel av dette fra selskapet. Positive anmeldelser på Tripadvisor gir guidene bonus. Google «free walking tours London» og bestill direkte via nettstedene du finner. Det er anbefalt at du forhåndsbestiller, selv om det er gratis, men de fleste guider godtar også at du bare dukker opp. Guidede turer kan dreie seg om Harry Potter, Jack the Ripper, gatekunst, rockeklubber, pub-til-pub-turer, kjente landemerker, museumsbesøk og spøkelsesturer. Sjekk Tripadvisor for å se anbefalinger om turer.

Felles for turene er at de er gratis. Guiden sier i begynnelsen av turen at dersom du er fornøyd tar de gjerne imot betaling i form av tips ved turens slutt, men det er frivillig. Guidene gir deler av dette til arbeidsgiver.

De ber også om at man må anmelde dem på Tripadvisor. Om anmeldelsen er positiv, og de nevnes med fornavn, får de bonus.

Skuespiller til hverdags

Jonny jobber for Strawberry Tours. De arrangerer slike turer i flere storbyer i Europa, Asia, Sør- og Nord-Amerika og Australia.

– Jeg har holdt på med dette i et års tid, og det er en kjærkommen inntekt for meg som er skuespiller. De periodene jeg ikke har skuespilleroppdrag kan jeg føre meg opp som ledig guide på de turene jeg kan mye om, som Harry Potter.

Virkelighetens Diagon Alley

Vi stopper utenfor Ministry of Magic (forsvarsdepartementet i virkeligheten) og får se akkurat hvor telefonkiosken som Harry og Mr. Weasley bruker som inngangsdør sto.

Vi går deretter videre til Gringot-banken (Australias ambassade) før vi tar turen innom Diagon Alley. I hvert fall er gaten som forfatter J.K. Rowling ble svært inspirert av virkeligheten. Den heter Cecil Court og du finner minst like merkelige butikker der som fra filmene.

Så kommer vi til skumle Nocturn Alley (Goodwin’s Court), før vi ender opp ved Hardys Original Sweet Shop, som uten tvil har inspirert godtebutikken Honeyduke’s. Du får til og med kjøpt Harry Potter-snop der.

Turen tar 2,5 time.

– Bedre enn de vanlige guidene.

Valentina Alfaro fra Argentina er kjempefornøyd.

– På tradisjonell guiding er det tydelig at guidene er skoleungdom som pugger et manus. På gratisturene får du guider som kan masse fakta og som sjelden settes fast om du spør om noe. Og kan de ikke svaret sender de deg gjerne e-post i ettertid med hva de har funnet ut!

Statuer av tyranner og rasister

Dette får jeg behørig demonstrert noen timer senere. Denne gangen er det Giles Trevis i Free London Walking Tours som skal ta meg med på en tur som heter Secrets of London.

Det er kun Ute Lauer fra Tyskland og jeg som har meldt oss på, men Giles tar likevel ingen snarveier, og gir oss en tre og en halv times gåtur gjennom Londons mer skjulte severdigheter.

Vi begynner rundt Big Ben og parlamentet, og får en rekke særdeles underholdende historier om alle personene som det er statuer og byster av.

– Om vi skulle gjøre som i USA, fjerne monumenter av rasister og overgripere, ville det ikke bli mange statuer igjen her, sier han.

– Selv Churchill måtte bli fjernet.

Fjertegata (ja, du leser riktig)

Vi får også høre om den siste gasslykten i London som fortsatt får drivstoff fra kloakken. Jo mer gjestene på legendariske Savoy Hotel bæsjer, jo sterkere er lyset.

Lykten står i Carting Lane, som selvsagt har fått navnet Farting Lane på folkemunne.

I hælene på Jack the Ripper

Dagen etter hiver jeg meg med på en Jack the Ripper-tur med Ben fra Free Tours By Foot. Vinden, mørket og været er perfekt for emnet vi skal få guiding om: Den beryktede Jack the Ripper, som tok livet av og parterte fem prostituerte i 1880-årene.

Ben har hatt en livslang besettelse av denne saken.

Vi går til alle plasser Jack the Ripper drepte ofrene sine og får alle detaljer om hva han gjorde med kvinnene, samt alle kjente, og mindre kjente, teorier om hvem han var. En kveld blir Jack the Ripper nesten tatt på fersken ...

Ben småløper med gruppen mens han forteller om hvordan man forsøkte å omringe morderen. På vei mot smuget hvor han unnslapp er det nesten så vi føler vi er inne i historien.

Dødsskrik fra T-banen

Vi avslutter kvelden med en spøkelsestur gjennom London. Joel fra Strawberry Tours forteller om de mest kjente spøkelsene og når og hvor de er blitt sett. Dette er også en god historieleksjon. Litt kjendissladder: Daniel Day-Lewis så sin avdøde far mens han spilte Hamlet ved The National Theatre (Day-Lewis benektet historien over 20 år senere).

Og visste du at en munk går igjen i Buckingham Palace?

– Så langt har jeg deltatt på femten slike turer og jeg har enda til gode å ikke betale fordi jeg var misfornøyd, sier Juana Lopez fra Spania.

– Men nå kommer jeg ikke til å sove i natt, sier hun og kaster et blikk på T-banestasjonen like bortenfor. Der skal, ifølge guiden, visstnok skrikene etter de som døde under bombingen av London fortsatt høres. God ferie!

Gratis guidede turer andre steder i verden

En rekke aktører tilbyr gratis guidede turer i storbyer i Europa etter samme lest som turene i London, som er beskrevet ovenfor.

Paris: Tur gjennom Montmartre, en rekke turer spunnet rundt tema om mat, Notre-Dame, gatekunst, Latinerkvartalet, Paris’ hemmeligheter, vintur, foto workshop mm.

Barcelona: Turer spesialdesignet for barnefamilier, museumsturer, det Gotiske kvarter mm.

New York: Frihetsstatuetten og Empire State Building (du må betale inngangsbillett), Central Park, omvisning i kjente nabolag av guider som bor der og kan alle hemmelighetene, puber og klubber mm.

San Francisco: En jordskjelvtur gjennom området som ble hardest rammet i 1906, spøkelsestur, en guide gjennom byens historiske underverden mm.

Sør-Amerika: De fleste storbyer har guidede turer som tar deg med til de mest berømte turistmålene, men også områder som bare de lokale kjenner til.

Afrika: Det arrangeres turer i Kairo, Cape Town, Marrakech, Johannesburg, Casablanc og Durban.

Asia: Hongkong, Singapore, Bangkok, Seoul, Tokyo, Teheran, Kuala Lumpur og Ho Chi Minh er bare noen av plassene hvor du finner et utall av gratis guidede turer i denne verdensdelen. Søk på nett.