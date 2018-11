Ett døgn i København: Dette bør du få med deg

Saken oppdateres.

Det er få byer vi nordmenn er så glade i som København. Kort reisevei, glade dansker, nydelig mat og god shopping.

Hvordan legger du opp et døgn i storbyen? Her er våre tips:

Dag 1 – kafé, sightseeing og god mat

1. Start dagen på kafé

Den danske hovedstaden er full av herlige kafeer med skikkelig kaffe og ikke minst bakst. Vi startet med juice og en matbit på hjørnekafeen Mad og Kaffe.

Et kvarters rusletur fra togstasjonen til Sønder Boulevard i Vesterbro. Små runde bord er innbydende i solen. Er du der rundt lunsj/brunsj-tider, er sjansen stor for at det er en del folk. Men du får et bord til slutt.

Menyen er morsom. Du krysser selv av for tre til syv retter som koster fra en drøy norsk hundrelapp. En slags tapasfrokost kommer på bordet. Drikke serveres i tykke mugger. Alt er økologisk og deilig dansk.

Adresse: Sønder Blvd. 68

Nettsted: madogkaffe.dk

2. Kanalbåt-sightseeing

København er full av kanaler som snirkler seg rundt i byen under lave broer. En tur i de lange, smale sightseeingbåtene gir ypperlig oversikt over byen.

Børsen, Nasjonalbanken (designet av Arne Jacobsen), Nyhavn, Teateret, Operaen, den menneskeskapte øya Holmen fra 1600-tallet, det danske slottet, verdens eldste kongeskip – Dannebrogen, Vår Frelsers Kirke og selvsagt: Den lille havfruen. Selv om hun er kåret til et av verdens minst spektakulære turistattraksjoner, er danskene utvilsomt stolte av den over 105 år gamle fruen.

Det er en mektig by å oppleve fra vannet og det er lett å bli for ivrig med kameraet.

Turen:

Hele året, og det er flere selskaper som driver med sightseeing. Canal Tours er en av dem.

En times tur koster rundt 100 kroner.

Billetter kan kjøpes på stromma.dk.

3. Besøk en av Københavns kuleste gater: Jægersborggade.

Den lille gaten med gamle murhus på hver side, skal i sin tid ha vært en av byens mest kriminelle og slitne gater. Innbyggere ble lei og tok grep ved å leie ut kjellerne til nisjebutikker og kafeer.

Kafeen The Coffee Collective i enden av gaten var en av de første som flyttet inn. I dag rommer gaten massevis av små nisjebutikker, kafeer og restauranter. Michelin-stjerne-restauranten Relæ ligger her. Og ikke minst iskrem-butikken du kan lese om i neste tips.

4. Prøv (norsk) nitrogen-is!

– Velkommen!

Det lyder norsk bak disken på Istid. Der står innehaver Annika Sand (31) fra Oslo og smiler. Hun har nettopp delt historien om Jægersborggade med oss. Selv flyttet hun inn i lokalene for fire sesonger siden.

– Jeg smakte nitrogen-is for første gang i San Francisco, og tenkte at det må være noe for Skandinavia, forteller hun mens nitrogenet ryker rundt henne.

Hverken hun eller forretningspartneren kunne noe om is, og heller ikke noe om nitrogen. Men de var lei av jobbene sine og ville prøve noe nytt. Først solgte de is fra vogner på festivaler. Innsamling av penger til et lokale startet på crowdfundingsiden Kickstart. 70.000 kroner og mye jobb senere så «Istid» dagens lys. I dag har de ti ansatte.

Spesialiteten Salty Caramel Sundae står på menyen. Isblandingen, med inntil 90 prosent økologiske ingredienser, helles opp i blenderen. Det minus 196 grader nitrogenet helles over – røyken står opp. Iskremen tar kun mellom 30 og 60 sekunder å lage. Den toppes med hjemmelaget karamellsaus og mandler med rosmarin og havsalt.

Isen nærmeste forduftet i munnhulen med rene smaker. Det skyldes den kremete teksturen, forklarer Sand.

Adresse: 13 Jægersborggade

Nettsted: www.istid.dk

NB! Butikken er stengt fra oktober til tidlig mars.

5. Rusletur på kirkegården

Assistens kirkegård ligger i enden av Jægersborggade. Omkranset av en vakker allé med høye trær er den innbydende og stille.

Folk sykler litt roligere her inne, noen sitter på benkene og mediterer mens andre trener. Kirkegården ble opprettet i 1760 fordi det var manko på kirkegårdsplasser i den danske hovedstaden. En rekke kjente personer ligger her, blant dem H.C. Andersen som ble stedt til hvile her i 1875. Graven er godt merket, så det er enkelt å finne veien dit.

Adresse: Kapelvej 4 i Nørrebro.

6. Middag hos Bodil

Det nordiske kjøkkenet er verdensberømt og det er danskene som i stor grad har vært pådrivere for det. Lenge var Noma den eneste trestjernersrestauranten i Norden, men i dag er det flere. Det er med andre ord ikke vanskelig å finne god mat i denne byen. Vi fant den herlig intime restaurant Bodil – et spisested, på et hjørne, også denne i Søndre Bouldevard.

Dansk mat med en moderne vri stå på menyen. Du får servert fem retter – alt er sesongbasert. Deilig mat, avslappende og god stemning.

Adresse: Sønder Blvd. 105

Nettested: timos.dk/restaurant-bodil

Passer for: Par eller mindre grupper på tur. Romantisk!

7. Et glass på veien hjem

Kneiper og vinbarer er det mange av i København, og sjansen er stor for at det ligger en hyggelig en rett ved siden av overnattingsstedet ditt. Vi fant den innbydende vinbaren Ancestrale på vei hjem fra middag. Her er det selvsagt svært god vin på menyen, servert i gode glass i et lunt, dunkelt mursteinslokale.

Adresse: Oehlenschlægersgade 12

Nettsted: ancestrale.dk

Dag 2 – vandretur med fine stopp

1. Frokost i fransk gate

Den lille gaten Værnedamsvej er kanskje den mest franske i København. Hvorfor har den en fransk følelse? Vi spurte innehaver av restauranten Granola, hvor dagens morgenmad (altså frokost) inntas.

– Den er smal og liten, men det er biltrafikk i begge retninger. Det gjør at en får fornemmelser til Paris. Er det ikke rart? Alle tror gågater er det hyggeligste som finnes, men slik er det ikke. Når gikk du sist gang i en gågate du virkelig likte? Tenk på det, sier Leif Thingtved og humrer lett.

Granola har også helt klart noe fransk over seg. På små runde bord utenfor serveres det kaffe av svarte- og hvitkledde servitører.

To store blomsterbutikker, en fransk kafé til og en retrobutikk gir også et fransk inntrykk av gaten. Men best av alt: Frokosten er fantastisk. Ferskpresset juice, egg og god kaffe er en super start på en dag hvor en tar beina fatt i byen.

2. Vandre over broene

Gå fra der du bor (om det ikke er altfor langt unna) til Nyhavn. Den fine, fargerike delen av København er verdt å få med seg.

Fra broene kan du ta fine bilder av de gamle husene, før du snur og går i retning av byens nyeste bro: Inderhavnsbroen. Denne skulle vært ferdig lenge før den endelig åpnet i 2016. Årsak? Det ble bygget fra begge sider, men underveis innså man at brodelene ikke ville treffe hverandre... Det er spekulert i om det ble tilbrakt litt for mye tid i fristaden Christiania. Dette er ikke bekreftet.

Så ja, en må innom den gamle fristaden. Den er riktignok blitt en turistfelle de siste årene. Men fortsatt er den fargerik, full av folk, kunst, boder, veggmalerier og graffiti.

3. Gå opp på toppen av Vår Frelsers kirke

Det tar mellom fem og syv minutter å gå opp, litt avhengig av hvor mange folk en møter i de 400 smale tretrappene.

Kirken er et mektig syn fra bakken, det gylne spiralspiret strekker seg himmelhøyt. Du kan gå helt opp toppen på snirkeltrappene, rundt 80 meter over bakken, før en tre meter høy statue stopper trappene videre.

Utsikten er uten sidestykke og du ser hele København.

Pris: Ca. 65 kroner for voksne og 12 kroner for barn.

4. Lunsj – dyrt eller rimelig

Før en vender snuten hjem igjen, må en ha litt mat.

For god pasta, prøv Spaghetteria La Perla rett ved Nyhavn. De har spesialpriser til lunsj og riktig gode pastaretter og pizza.

For en litt mer fancy avslutningslunsj etter en lang gåtur, stikk innom Lumskebugten ved Kastellet. Sjømat og fisk er spesialistene.

Adresse: Spaghetteria La Perla

Nettsted: www.laperla.dk

Adresse: Lumskebugten, Esplanaden 21

Nettsted: lumskebugten.dk