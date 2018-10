Et litt annerledes Hellas

Saken oppdateres.

Hvis du er en av dem som elsker Hellas og samtidig liker det som er litt «annerledes», kan Plomari og øya Lesbos fort bli din nye feriefavoritt.

I Plomari må du selv finne frem til restaurantene og souvenirene. Det finnes hverken innkastere eller typiske turistbutikker.

Livet går sin vante gang, året rundt, uavhengig av turistsesong og charterflyvninger.

Lesvos 90.000 innbyggere og Hellas’ tredje største øy. Tilhører de nordlige egeiske øyene. Mytilini er den største byen. Havnet i medienes søkelys under flyktningkrisen i 2015. Byen Plomari har vært lite berørt, men det kommer fortsatt et begrenset antall immigranter til øya, hovedsakelig i nord.

Reisen hit Direktefly med charterselskapene Ving eller Apollo fra Oslo i høysesong. Fly med rutefly til Athen fra Oslo eller København og videre til Lesbos med Olympic Airlines. Det går også ferge daglig fra Pireus (10–11 timer)

Det betyr ikke at du ikke er velkommen som turist, heller tvert imot. Selv har jeg sjelden opplevd større gjestfrihet enn på denne øya. Utallige reiser hit har gitt meg og min familie venner for livet – og en konstant lengsel til neste besøk.

Stedet oppleves ekte på alle måter. Det er det som er så velsignet deilig: Folk er seg selv, og det kan du også være.

Fem tips til turen

1. Lei bil

Lei bil som står klar idet du ankommer øya. Da er det bare å skjerpe sansene og begynne å oppleve. Kjøreturen fra flyplassen og ut de snaue fem milene til Plomari starter med det litt bråkete og tilsynelatende «shabby» Mytilini med sine 30.000 innbyggere, en livlig havnepromenade og kafeer på rekke og rad. Selv om landsbyen virker rotete og støyete, så har den sin helt særegne og vakre sjarm – akkurat som byen vi er på vei til.

Etter Mytilini kjører du langs Gerabukten med sine varme kilder før veien slynger seg i sikksakk mellom grønne åser med sauer og geiter, utallige olivenlunder, et par tettsteder og masse skog. Så skimter du endelig havet og deretter Plomari.

2. Prøv en «skuldersesong»

Denne pastellfargede lille byen, bygd som et amfi oppover en åsside, har vært populær blant dansker og nordmenn siden Lilleput startet sine flyvninger hit for noen tiår siden. Selskapet ble lagt ned i 2016, men nå har imidlertid turoperatørene Apollo og Ving tatt over destinasjonen i sommersesongen, noe som gjør det enkelt å komme hit.

Likevel – test ut Plomari også utenom de travleste og varmeste sommermånedene. Opplev blomstringen i april og mai, eller nyt behagelige badetemperaturer og fred og ro utpå høsten.

3. Ta et bad

Hva bør du gjøre i Plomari? Først og fremst: slapp av og nyt. Her er det null stress.

Men du MÅ bade. Byen har deilige strender og krystallklart badevann. De små strendene bør sjekkes ut, for eksempel Ammoudeli. Her finner du noen få solsenger og du kan kjøpe kaffe i den enkle strandkiosken.

Blir du sulten på alvor, er det perfekt å legge lunsjen til Mama Katerinas Taverna hos humørfylte Eleni Tiniakou. Hun er en institusjon i seg selv, og serverer både fiskeretter og annen typisk gresk kost – alltid ispedd en frisk kommentar.

Å sette tennene i en nygrillet souvlaki eller nyte en gresk salat hos Panagiotis på taverna To Ammoudeli, mens du nyter utsikten over havet og smugkikker på badegjestene nedenfor, er også et «must». Beliggenheten er verdt prisen.

Plomari har også en hyggelig bystrand med parasoller og solsenger. Praktisk beliggenhet med nærhet til butikker og restauranter. Mange feriegjester foretrekker likevel å bo og bade på den andre siden av byen, ved stranden Agios Isidoros. Her finnes et godt utvalg barer og restauranter.

4. Opplev byens hjerte

Torvet er stedet folk møtes til kaffe, brettspill, handletur, mat og musikk.

Mange tilreisende trives godt på den gule kafeen Koutzamanis kafeneion. Den ligger praktisk talt «midt i trafikken», og byr på den ultimate underholdningen det er å se på gresk småbyliv.

Hit kommer nemlig «alle» forbi. Fiskebilen med lasteplanet fullt av dagens fangst, bonden med klirrende melkespann, slakteren, byens ungdommer på moped eller hest, turistene og de fastboende.

Kaffen er god, verten hyggelig og her er det godt å bare være.

Bikkjene har sin faste plass, midt i veien. Det lokale supermarkedet ligger rett borti gaten.

Er det en av de virkelig varme dagene bør du gå noen skritt lenger inn i de litt for smale gatene, der biler, scootere og folk på handletur kjemper om plassen. Ta til venstre over broen, og sett deg på en fargerik flettestol under det store gamle platantreet. Her er herlig skyggefullt og flere koselige steder å velge mellom. Tradisjonelt og moderne om hverandre.

I høysesongen bør du komme hit på kveldstid. I helgene er det levende musikk og da stiger stemningen ytterligere. Ikke minst hvis du tar deg en slurk ouzo eller tre.

5. Besøk en olivenfarm

– Selvfølgelig, sier Myrtha Kalampoka når vi spør om å få bli med ut i olivenlunden.

Akkurat når vi tror at landskapet ikke kan bli vakrere, ankommer vi farmen. Den ene delen ligger nede ved kysten, den andre oppe i høyden med utsikt over grønne åser, pinjetrær og langt der ute det glitrende blå havet.

– Her har familien vår drevet olivenfarm i generasjoner, forteller Myrtha.

Hun og mannen har sagt opp trygge jobber som lærere for å satse på olivenproduksjon. Det har gitt resultater. Oljen er prisbelønnet i flere land og fås kjøpt i store dagligvarekjeder, deriblant i Danmark.

– Å dyrke oliven er steinhard jobbing og en livsstil, forklarer Myrta.

En liten flokk hester lunter nysgjerrig etter oss der vi vandrer rundt mellom flere hundre år gamle trær som mest av alt minner om skulpturer.

– De er «gressklipperne» våre, forklarer Myrta. Hestene holder vegetasjonen i sjakk, men lar urter og nytteplanter stå igjen. De deiligste dufter av rosmarin, basilikum og oregano stiger opp mens vi vandrer rundt i den greske versjonen av «edens hage».

Det høstes manuelt fra de flere hundre år gamle «trolltrærne». Det kuperte landskapet gjør at maskiner ikke fungerer.

Arbeidskrevende, men skånsomt for naturen. Og en fryd for øyet for oss nordboere. Besøk anbefales!

Enda flere tips:

Ta en tur til hippiestranden i Melinta. Det er et lite sted fem-seks kilometer øst for Plomari med noen få, men gode tavernaer og ei nydelig rullesteinsstrand.

Vandretur. Øya har flotte merkede vandrestier flere steder på øya. Ta gjerne utgangspunkt i fjellbyen Agiassos og få med deg det lyse fjellet Mount Olympus som er synlig fra store deler av øya.

Dagstur til våtmarksområdene ved Kallonis-bukten. Her kan du se flamingoer, svarte storker og en rekke andre sjeldne fugler. Ekstratips: ta en kaffe i Kallonis og studer storken som har bygd seg gigantreir i en lyktestolpe.

Dagstur til fantastiske Molyvos med sine spesielle steinhus og den storslagne borgen som ligger på toppen av byen. Avslutt med middag i den pittoreske havnen eller på det lille torvet. Prøv for eksempel restaurant Tropicana.

Kjøretur til akvedukten utenfor Moria. En storartet opplevelse!