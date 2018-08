Et uoppklart mysterium på 1970-tallet har gjort det lille, norske fiskeværet til et populært reisemål

Saken oppdateres.

Grønne, velstelte hager. Hvite stakittgjerder. Fargerik klesvask som blafrer i sønnavinden. Lystig fuglekvitter, ikke en bil å høre, og en Joker-butikk som tar siesta midt på dagen.

Velkommen til Espevær, der basaren på bedehuset er en av årets store hendelser. Et fiskevær der fargerike hus gnistrer i solen, der ingen låser sykkelen sin, der nærmeste nabo mot vest bor på Shetland.

Det er som å tråkke rett inn i 1950-tallet. Som å lande på en annen planet.

Espevær Gammelt fiskevær beliggende i Hordaland-kommunen Bømlo. 87 innbyggere. Espevær skole har tre ansatte og ni barn. Rundt tre timer å kjøre fra Bergen. Passasjerbåten «Rose Express» fra Eidesvik på fastlandet tar ti minutter. UFO-ringen ligger rundt 20 minutters gang fra «sentrum».

Uforklarlig ring

En oktoberdag i 1975 dukket en stor, underlig sirkel opp på et Åkerkve, en bukt der øyboerne gjerne feiret St. Hans. Et dypt søkk i jorden gikk i ring rundt hele jordet. Den som gikk opp på en fjellknaus i nærheten, kunne se en oval sirkel med diameter på 63 meter.

– Ringen var helt symmetrisk. Gresset lå presset flatt i samme retning, sier sjømann Normann Larsen (52) mens han viser vei ut til den besynderlige ringen.

Etter tyve minutters gange fra kaien, gjennom skauen, åpner landskapet seg opp mot sjøen. Der ligger ringen, like lett å se som høstdagen for over 40 år siden.

Og like uforklarlig.

– Hunden i det nærmeste huset gjødde hele natten. Mannskapet på et skip som gikk forbi, skrev i loggen at de hadde sett et svært lys som hadde landet og lettet, sier Larsen.

Uoppklart mysterium

Utallige teorier har versert. Gåten syntes oppklart da en biolog fra Bergen meldte at det nok var en sopptype som hadde skapt en såkalt heksering. Men da biologen kom til Espevær, trakk han straks forklaringen. Ingen har noen gang klart å motbevise UFO-teorien.

– Noe må har landet her, sier Larsen og kikker på de 5–7 cm dype sporene i marken.

– Gresset her vokser ikke som på andre sletter. Sånn har det vært i over 40 år. Det har ikke vært sau her før nokså nylig, så det er ikke sauen som gjør holder gresset kort, sier han.

– Jeg har jo sett disse kornsirklene i England, der folk lager flotte mønster. Men de forsvinner jo når kornet er høstet. Dette har jo stått i over 40 år. Merkverdig, sier Larsen.

Så humrer han.

– Hadde dette vært Amerika, ville det vært fullt av hoteller rundt ringen!

Sild i tønne

Midt på 1800-tallet var det et yrende folkeliv på Espevær. Ikke minst under vårsildefisket, da det kunne være 20.000 mennesker på den lille øya – nesten like mange som det bodde i Bergen.

Espeværingene har tatt godt vare på sine maritime kulturminner. Blant dem den verneverdige Hummerparken, som forteller om en mindre kjent del av kystlivet før i tiden. Det svære, pussige bygget er i korte trekk et 1500 m² stort tak over to avsperrede sund.

I dette undervannsfengselet gikk det inntil 24.000 levende hummere, helt til prisene var på sitt høyeste og hummerne havnet på fatet til rikfolk nedover i Europa.

Ni elever på skolen

Fra Kjeholmen tar en liten kabelferge deg over til hovedøya, der butikken ligger. Kun 87 fastboende klorer seg fast på Espeværs holmer og øyer. Gjennom salt pålandsvind hører vi dovne hammerslag fra tømrere som skifter et tak. Mumlingen fra to voksne damer som er på tur. Ellers er det stille.

På de smale veiene kommer Silje Hatlevik Urang gående. Hun er akkurat ferdig for dagen fra Espevær skole, som har ni elever. I tillegg til å være både lærer, verneombud, mamma og IKT-ansvarlig på den ni barn store skolen, er Urang levende opptatt av en mer høylytt del av Espevær: 17. mai-korpset. Opptakskravet er overkommelig: man må ha åndedrett, og aller helst ha holdt i et instrument.

– Vi spiller kun på flat mark og i nedoverbakke, smiler Hatlevik.

Hun er også dypt inne i en attraksjon som ikke handler om flyvende tallerkener, men om dem som er av porselen.

Gourmet i posthuset

I dag er det andre tallerkener enn de flyvende som trekker folk til Espevær. Gourmetkokk Torstein Hatlevik og hans to søstre har åpnet restaurant i øyas nedlagte postkontor.

– Vi ville bidra. Gjøre noe for Espevær, sier Hatlevik.

Gamleposten 5444 skulle bare ha noen få bord, og kun være åpent innimellom og i turistsesongen. Slik gikk det ikke. Nå har spisestedet bestillinger flere år frem i tid, og det 150 år gamle posthuset bygges ut med både bakeri og bar. Og plass nok til at alle som bor på øya kan spise der samtidig.

Som guttunge kunne Hatlevik tjene gode penger på å guide turistene til UFO-ringen.

– Jeg tror egentlig ikke på hverken UFO-er eller spøkelser. Men noe har skjedd. Noe som ikke kan forklares.

– Det har ikke dukket opp små, grønne menn i restauranten?

– Ikke ennå, sier Torstein Hatlevik og sprekker opp i et stort glis:

– Men hvis de betaler, så skal de absolutt få mat!